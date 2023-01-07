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لإنقاذ متضرري الشتاء.. “قوافل هل قطر” تحمل مساعدات للاجئين في مخيمات لبنان

مساعدات قطر الخيرية للاجئين السوريينالسوريين
مساعدات قطر الخيرية للاجئين السوريينالسوريين (قطر الخيرية)
7/1/2023

أعلنت جمعية قطر الخيرية عن وصول 29 قافلة من “قوافل هل قطر” تحمل مساعدات عاجلة للاجئين السوريين ضمن حملة “دفئوني”، خلال مساعيها لوصول عدد القوافل إلى 250 قافلة لإيصال المساعدات الشتوية الإغاثية للفئات المتضررة.

وقالت الجمعية إنها أغاثت أكثر من 57 ألف إنسان في مناطق اللجوء والفقر بعد وصول تبرعات أهالي قطر إلى تسيير 29 قافلة في لبنان، مؤكدة استمرارها في رحلة إنقاذ متضرري الشتاء.

وتوجه الأسبوع الماضي وفد من “قطر الخيرية” إلى لبنان، وقاموا بتوزيع سلال غذائية وحقائب شتوية على مخيمات اللاجئين والأسر والأيتام في كل من مناطق البقاع وعكار وعرسال، إضافة إلى زيارة بعض المشاريع التي نفذتها قطر الخيرية في لبنان.

وتستهدف قوافل “هل قطر” إلى إغاثة نحو نصف مليون شخص من اللاجئين والنازحين والأسر خلال فصل الشتاء في 6 دول، هي لبنان وتركيا وباكستان والأردن وسوريا واليمن.

وأوضحت “قطر الخيرية” أن اللاجئين يعيشون في أزمة إنسانية ذات أبعاد سياسية واجتماعية معقدة وتصب الحلول في ظل هذه الظروف لتقليل الخسائر الإنسانية الفادحة التي تحدث كل عام، منوهة إلى أن “اللاجئين ليسوا مجرد أرقاما أو إحصائيات، وتدخلنا واجب علينا وحق لهم”، وفق تعبيرها.

ونشرت “قطر الخيرية” مقاطع فيديو عبر حسابها على تويتر تُظهر تقديم الملابس الشتوية لأطفال لاجئين ونازحين وقد رُسمت الابتسامة على وجوههم.

ويشارك ناشطون قطريون في حملة قوافل “هل قطر” حيث شاركوا جملة من الإنجازات التي حققوها مع “قطر الخيرية”، وروى بعضهم مواقف إنسانية لدى اللاجئين.

ونشر الناشط القطري عبد الرحمن بن سعود، توزيع 650 طرد مواد غذائية و382 من احتياجات الشتاء ووقود للتدفئة في مخيم البقاع الجنوبي بلبنان من تبرعات أهالي قطر.

وذكر بن سعود الذي يشارك في توزيع المساعدات القطرية، أن 20 شابا وفتاة قطريين ومقيمين يشاركون في حملة “قوافل هل قطر” ومنهم من يشارك على حسابهم الخاص، وتمتد مشاركتهم على مدار سنوات ماضية.

ووفق قطر الخيرية، فإن حملة “دفئوني” تهدف لمواجهة مخاطر الشتاء للعام 2022 – 2023، ودعم أكثر من 1.2 مليون شخص من النازحين واللاجئين والأسر المحتاجة في مناطق الأزمات والكوارث والمجتمعات الفقيرة في 15 دولة عبر العالم، وتقدر القيمة الإجمالية لها بنحو 80 مليون ريال.

المصدر : خدمة سند