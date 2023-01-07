لإنقاذ متضرري الشتاء.. “قوافل هل قطر” تحمل مساعدات للاجئين في مخيمات لبنان

أعلنت جمعية قطر الخيرية عن وصول 29 قافلة من “قوافل هل قطر” تحمل مساعدات عاجلة للاجئين السوريين ضمن حملة “دفئوني”، خلال مساعيها لوصول عدد القوافل إلى 250 قافلة لإيصال المساعدات الشتوية الإغاثية للفئات المتضررة.

وقالت الجمعية إنها أغاثت أكثر من 57 ألف إنسان في مناطق اللجوء والفقر بعد وصول تبرعات أهالي قطر إلى تسيير 29 قافلة في لبنان، مؤكدة استمرارها في رحلة إنقاذ متضرري الشتاء.

وتوجه الأسبوع الماضي وفد من “قطر الخيرية” إلى لبنان، وقاموا بتوزيع سلال غذائية وحقائب شتوية على مخيمات اللاجئين والأسر والأيتام في كل من مناطق البقاع وعكار وعرسال، إضافة إلى زيارة بعض المشاريع التي نفذتها قطر الخيرية في لبنان.

وتستهدف قوافل “هل قطر” إلى إغاثة نحو نصف مليون شخص من اللاجئين والنازحين والأسر خلال فصل الشتاء في 6 دول، هي لبنان وتركيا وباكستان والأردن وسوريا واليمن.

وأوضحت “قطر الخيرية” أن اللاجئين يعيشون في أزمة إنسانية ذات أبعاد سياسية واجتماعية معقدة وتصب الحلول في ظل هذه الظروف لتقليل الخسائر الإنسانية الفادحة التي تحدث كل عام، منوهة إلى أن “اللاجئين ليسوا مجرد أرقاما أو إحصائيات، وتدخلنا واجب علينا وحق لهم”، وفق تعبيرها.

ونشرت “قطر الخيرية” مقاطع فيديو عبر حسابها على تويتر تُظهر تقديم الملابس الشتوية لأطفال لاجئين ونازحين وقد رُسمت الابتسامة على وجوههم.

ويشارك ناشطون قطريون في حملة قوافل “هل قطر” حيث شاركوا جملة من الإنجازات التي حققوها مع “قطر الخيرية”، وروى بعضهم مواقف إنسانية لدى اللاجئين.

الطيّبون، أصحاب النفوس الحليمة والأرواح الكريمة، والقلوب السليمة، هُم عطايا الله لهذه الأرض فكم يبعثون للحياة والأيام من فَيْض بهائهم نسائمَ عَذبة من الطمأنينة، والنقاء، والجمال وكم يرسمون على وَجه الزمن العابِس ابتسامات نديّة، نسأل الله أن يُكَثِّر منهم#قوافل_هل_قطر @qcharity pic.twitter.com/IzwdScKRzQ — المحامية منى المطوع Muna Al Mutawa (@monaalmutawa) January 7, 2023

ونشر الناشط القطري عبد الرحمن بن سعود، توزيع 650 طرد مواد غذائية و382 من احتياجات الشتاء ووقود للتدفئة في مخيم البقاع الجنوبي بلبنان من تبرعات أهالي قطر.

بفضل من الله سبحانه وتعالى ومن ثم بتبرعات اهل قطر قامت @qcharity بتوزيع 650 طرد مواد غذائية و283 إحتياجات الشتاء ووقود للدفايات ، من خلال حملة #قوافل_هل_قطر على اللاجئين في مخيم البقاع الجنوبي في لبنان

اسأله ان يجعلها شفيعه لكم يوم القيامة #دفئوني pic.twitter.com/x8mstWmjQW — عبدالرحمن بن سعود 🇶🇦 (@absqtr86) January 6, 2023

وذكر بن سعود الذي يشارك في توزيع المساعدات القطرية، أن 20 شابا وفتاة قطريين ومقيمين يشاركون في حملة “قوافل هل قطر” ومنهم من يشارك على حسابهم الخاص، وتمتد مشاركتهم على مدار سنوات ماضية.

أعتذر للي بيقرأ كلامي من أخواني وخواتي المشاركين في حملة #قوافل_هل_قطر ولكن مثل فعلكم لابُد أن يُذكر بكل فخر ، 20 شخص تقريبا من قطريين وقطريات ومقيمين ومقيمات في الحملة على " حسابهم الخاص " والأجمل ان بعضهم يُشارك منذ سنوات مع حملات @qcharity

الله يكتب أجركم ويجعلها خالصه لله — عبدالرحمن بن سعود 🇶🇦 (@absqtr86) January 7, 2023

ووفق قطر الخيرية، فإن حملة “دفئوني” تهدف لمواجهة مخاطر الشتاء للعام 2022 – 2023، ودعم أكثر من 1.2 مليون شخص من النازحين واللاجئين والأسر المحتاجة في مناطق الأزمات والكوارث والمجتمعات الفقيرة في 15 دولة عبر العالم، وتقدر القيمة الإجمالية لها بنحو 80 مليون ريال.