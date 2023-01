أبو تريكة وميسي ورونالدو.. فيفا يستعرض أرقاما مميزة من بطولات كأس العالم للأندية

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أبرز الأرقام والإحصاءات المميزة للاعبين والأندية في كأس العالم للأندية منذ تأسيسه وعلى مدار 18 نسخة سابقة.

وتقام نسخة كأس العالم القادمة في المغرب، وتتزامن مع انطلاق البطولة بنظام جديد، حيث ستقام بمشاركة 24 فريقًا بدلًا من 7 فِرق فقط.

ويستعرض الفيفا أرقامًا رائعة لنجوم عالميين حاليين وسابقين، أبرزهم ميسي ورونالدو وسواريز، كما ينضم إليهم النجم العربي لاعب النادي الأهلي المصري السابق محمد أبو تريكة، ولاعب نادي العين الإماراتي محمد أحمد، بالإضافة إلى عدد من الأندية العربية.

احتاج محمد أحمد لاعب العين إلى 79 ثانية ليسجل أسرع هدف في تاريخ كأس العالم للأندية، وذلك في مباراة فريقه ضد الترجي في نسخة 2018.

نجح محمد في أن يكسر -بفارق 32 ثانية- الرقم القياسي المسجل باسم دييغو تارديلي، الذي سجل لفريقه أتليتيكو مينييرو في شباك غوانغزهو إيفرغراندي في نسخة 2013.

حرس أوسكار بيريز عرين فريقه باتشيكو في مواجهته ضد غريميو في قبل نهائي نسخة الإمارات 2017 حين كان عمره 44 سنة و10 أشهر، مما يجعله أكبر لاعب سنًا في تاريخ البطولة بأكثر من خمس سنوات عن أقرب لاعب له.

17 عامًا و3 أشهر كان عمر ألكساندر باتو حين حطم رقم بيليه، المسجل في مباراة البرازيل ضد ويلز في نهائيات 1958، ليصبح أصغر لاعب يسجل في أي من بطولات (فيفا) للكبار.

لم يكن باتو قد لعب أي مباراة رسمية حين ظهر في قائمة إنترناسيونال في نهائيات اليابان 2006، لكنه أحرز هدفًا بعد دقيقة واحدة من ظهوره الأول مع الفريق بعد ثلاثة أيام.

أتت البرازيل على رأس الدول الممثلة في كأس العالم للأندية، إذ مثلها تسعة أندية هي: كورينثيانز وفاسكو دا جاما وساو باولو وإنترناسيونال وسانتوس وأتلتيكو مينيرو وغريميو وفلامنغو وبالميراس.

وظهر أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية في 9 مناسبات لينفرد بهذا الرقم وهو على أعتاب المشاركة العاشرة، كما أن الأهلي المصري هو أقرب منافسيه حيث سيشارك للمرة الثامنة في البطولة.

كريستيانو رونالدو هو أفضل هداف في تاريخ المسابقة برصيد 7 أهداف، بعد أن سجل هدفًا بقميص مانشستر يونايتد في عام 2008، و4 مرات لريال مدريد في عام 2016، ومرتين للفريق ذاته في العام التالي.

ويأتي بعده كل من جاريث بيل وسيزار ديلغادو وليونيل ميسي ولويس سواريز بـ5 أهداف. سجل سواريز أهدافه الـ5 في نسخة اليابان 2015، مما جعله أفضل هداف في نسخة واحدة.

7 لاعبين رفعوا الكأس مع أندية مختلفة: ديدا (كورينثيانز وميلان)، دانيللو (ساو باولو وكورنثيانز)، تياغو ألكانتارا (برشلونة وبايرن ميونخ)، توني كروس (بايرن وريال مدريد)، رونالدو (مانشستر يونايتد وريال مدريد)، وشيردان شاكيري (بايرن ميونيخ وليفربول) وماتيو كوفاتشيتش (ريال مدريد وتشيلسي).

كروس هو اللاعب الوحيد الذي حصل على خمس ميداليات ذهبية لكأس العالم للأندية، فقد تُوج لاعب الوسط الأنيق باللقب مع بايرن ميونيخ في 2013 قبل أن يتوَّج به 4 مرات في صفوف ريال مدريد.

جمع نهائي أول 5 نسخ للبطولة أندية من أوربا وأمريكا الجنوبية فقط، لكن بعد ذلك شارك في نهائي خمس من آخر 12 مباراة نهائية أندية من خارج هاتين القارتين، حيث ظهر في النهائي أندية تي بي مازيمبي والرجاء البيضاوي وكاشيما أنتلرز والعين وتيغريس.

ليونيل ميسي هو اللاعب الوحيد الذي فاز بكرة (أديداس) الذهبية مرتين في كأس العالم للأندية، وظهر كريستيانو رونالدو على منصة التتويج 4 مرات، حيث فاز بالكرة الذهبية و3 كرات برونزية.

ويملك البرازيليون الرقم القياسي للفوز بالكرات الذهبية في البطولة برصيد 4 كرات تُوج بها إديلسون، وروغيريو سيني، وكاكا، وكاسيو.

سجل محمد أبو تريكة ورونالدينيو هدفين من ركلات حرة في كأس العالم للأندية، فعلها المصري ضد أوكلاند سيتي وكلوب أمريكا في نسخة 2006، بينما فعلها البرازيلي مع أتلتيكو مينيرو في 2013.

