غموض بشأن نتائج محاولات الاختراق.. قراصنة روس استهدفوا علماء نوويين أمريكيين

كشفت سجلات للإنترنت فحصها عدد من خبراء الأمن الإلكتروني أن فريق قرصنة روسي يُعرف باسم “كولد ريفر” استهدف 3 مختبرات للأبحاث النووية في الولايات المتحدة الصيف الماضي.

وتوضح سجلات الإنترنت التي فحصتها رويترز و5 من خبراء الأمن الإلكتروني، أن الفريق استهدف، بين أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول، مختبرات (بروكهافن وأرجون ولورانس ليفرمور) الوطنية الأمريكية.

وأظهرت السجلات أن القراصنة أنشؤوا صفحات تسجيل دخول زائفة لكل مؤسسة وأرسلوا رسائل بريد إلكتروني إلى العلماء النوويين في محاولة لجعلهم يكشفون عن كلمات المرور الخاصة بهم.

وفي حين لم يعرف سبب استهداف المختبرات أو مدى نجاح أي من محاولات الاختراق، قال باحثون في مجال الأمن الإلكتروني ومسؤولون حكوميون غربيون إن فريق “كولد ريفر” كثف حملة القرصنة ضد حلفاء كييف منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وحدث الهجوم الرقمي على المختبرات الأمريكية في الوقت الذي دخل فيه خبراء الأمم المتحدة الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا لتفقد أكبر محطة للطاقة الذرية في أوربا وتقييم احتمالات ما قال الجانبان إنه قد يصبح كارثة إشعاعية مدمرة في ظل قصف شديد في مكان قريب من المحطة.

وظهر فريق كولد ريفر لأول مرة تحت مجهر خبراء الاستخبارات، بعد استهدافه لوزارة الخارجية البريطانية عام 2016، وتورط الفريق في عشرات من حوادث القرصنة البارزة الأخرى في السنوات القليلة الماضية، وفقا لمقابلات مع 9 من شركات الأمن الإلكتروني.

