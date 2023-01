بتخطيط من حكومة نتنياهو الجديدة.. تحذيرات من أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، من توجه الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ “أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية”.

وقال (المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان) التابع للمنظمة في بيان، إن الحكومة الإسرائيلية الجديدة تستعد لإجلاء وتهجير سكان 8 قرى من مسافر يطا في الخليل وذلك من أصل 28 تجمعا سكنيا في المنطقة.

وذكر البيان أن السلطات الإسرائيلية تبرر عملية التهجير بأنها تأتي تنفيذا لقرار محكمة إسرائيلية في مايو/ أيار الماضي بحجة وجود القرى المستهدفة في منطقة تدريبات عسكرية.

ويقطن نحو ألف و800 فلسطيني في 28 تجمعا سكنيا في مسافر يطا، على مساحة تزيد على 30 ألف دونم، على الرغم من ظل حرمانهم من أبسط مقومات الحياة ومحاولات الجيش الإسرائيلي المستمرة لترحيلهم.

وأشار البيان إلى ما نص عليه برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة الذي قال إن “للشعب اليهودي الحق الحصري غير القابل للنقض، على كامل أرض إسرائيل”، مما يعني استباحة حقوق الفلسطينيين ومحاصرتهم من خلال الاستيطان في معازل.

BREAKING: Just now in Shi'b al Butum, South Hebron Hills, the IDF destroyed 3 homes and 3 water tanks. More demolitions continue. Making life for Palestinians more impossible than it already is. 1/4 THREAD pic.twitter.com/9MRESo96FG

وذكر البيان أن الحكومة الإسرائيلية شرعت في إجراءات على الأرض لتكريس الاستيطان، منها بدء مستوطنين في تسييج أراض مملوكة للمواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية إيذانًا بمصادرتها.

وقال إن بنودًا جديدة ظهرت في الاتفاق الائتلافي بين حزب الليكود وحزب الصهيونية الدينية تتعلق بتوسيع الاستيطان داخل البلدة القديمة في الخليل وربط المستوطنات في الخليل بشوارع إضافية مع القدس وبئر السبع وعسقلان.

While settlers are given luxury roads, Palestinian drivers are subjected to daily traffic jams on subpar roads.

When Palestinians build new roads, they are demolished by Israeli forces.

This inequality is a blatant injustice. https://t.co/vqiw9TnOCs

— Peace Now (@peacenowisrael) January 5, 2023