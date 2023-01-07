بعد 15 جولة تصويت.. انتخاب كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي (فيديو)

انتُخب الجمهوري كيفن مكارثي رئيسًا لمجلس النواب الأمريكي، السبت، بعد 15 جولة من التصويت، مما ينهي عملية شهدت توترات شديدة في صفوف الحزب الجمهوري.

وإثر مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترمب التي كانت تعرقل انتخابه. وانتهت بذلك حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عامًا، وهو ما يُنذر بنقاشات نشطة جدًّا بالبرلمان في العامين المقبلين.

وهنأ الرئيس جو بايدن، مكارثي ودعاه إلى العمل “بشكل مسؤول لصالح الأمريكيين”.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان “أنا مستعدٌّ للعمل مع الجمهوريين عندما يكون ذلك ممكنًا والناخبون أشاروا بشكل واضح إلى أنهم ينتظرون من الجمهوريين أن يكونوا مستعدّين للعمل معي”. وأضاف “حان وقت الحكم بشكل مسؤول”.

واستهل رئيس مجلس النواب الجديد كلمته بالقول إن ” نظامنا مبني على المراجعات والتوازن. وحان الوقت لنجري مراجعة ونحقق بعض التوازن لسياسات الرئيس”.

وأكد مكارثي على تحقيق المساءلة بشأن الانسحاب من أفغانستان والتعامل مع أزمة كوفيد-19.

وقال إنه سيعمل على سياسات تخفض أسعار الطاقة للعائلات وخلق فرص للعمل من أجل الأمريكيين.

وأضاف “علينا تأمين حدودنا وأن نعيد الولايات المتحدة الأمريكية إلى الطريق الصحيح”.