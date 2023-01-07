“التجار أقوى من الحكومة”.. عمرو أديب يثير جدلا بتصريحاته عن الدولار و”السوق السوداء”

أثارت تصريحات الإعلامي المصري عمرو أديب جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد حديثه عن “الدولار” وسعره بالسوق السوداء بعد الارتفاع الأخير لسعر العملة الأجنبية، التي تخطى فيها حاجز 27 جنيهًا.

وقال أديب عبر برنامجه (الحكاية) مساء أمس الجمعة “التجار خلال الفترة الماضية كانوا أقوى من الحكومة وفعلوا ما يريدون، على عكس الحكومة”، في إشارة منه لتحميل التجار مسؤولية أزمة العملة وارتفاع الأسعار.

واستند إلى تقارير تتحدث عن ارتفاع رسمي لسعر الدولار خلال الأيام المقبلة، حتى يصل إلى 28.5 جنيهًا، وهو سعر يراه أديب مقاربًا لسعره في السوق السوداء، الذي لا يزال فوق حاجز 30 جنيهًا، نافيًا انهيار الجنيه حتى الآن.

عمرو اديب: التجار أقوى من الحكومة.. ده اللي شفناه الفترة اللي فاتت تقدر تشوف الحلقه كامله على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/CX5KHou0n5 — الحكاية (@Elhekayashow) January 6, 2023

بينما طالب أديب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتوضيح حول الخطوات الأخيرة، قائلًا “لازم رئيس الوزراء يطلع يقول معنى اللي عمله البنك المركزي ده إيه، قعدني معاك وقول لي أنا دافع الفرق كله مثلًا، طب معاك فلوس؟”.

وأثارت تصريحات الإعلامي الشهير ضجة عبر المنصات، إذ رآها مدونون “خطيرة” وتحتاج إلى رد عاجل من الحكومة، كما اعتبروها ناقوس خطر بحاجة إلى تعاون مشترك بين الحكومة والتجار، تفاديًا للأزمة، وفق تعبيرهم.

وقال أحمد جمعة عبر تويتر “عمرو قال أمرين فى منتهى الخطورة، وأقسم بالله لو أنا عضو مجلس نواب كنت قدّمت استجواب عاجل للحكومة، ما هو يا إما الحكومة ترد أو تستقيل!”.

#عمرو_اديب

قال امرين فى منتهى الخطورة واقسم بالله لو انا نائب فى مجلس النواب لكنت قدمت استجواب عاجل للحكومة

قال انه تحدث مع كبار التجار وقالوا هننزود الاسعار !!؟

وقال التجار اقوى من الحكومه ونفذوا الى فى دماغهم ؟؟

مهو يا اما الحكومة ترد او تستقيل ؛!! — Ahmed Gomaa Aswan (@AswanGomaa) January 6, 2023

بينما غرد آخر “شغل المعارض اللي بتتعمل دي، فيه اعتراف إن احنا مش قادرين نعمل حاجة وإننا مسلوبين الإرادة، وعاجزين عن السيطرة على التجار، يعني التجار أقوى من الحكومة وأقوى من البلد”.

شغل المعارض اللي بتتعمل دي فيه اعتراف ان احنا مش قادرين نعمل حاجه واننا مسلوبين الإراده وعاجزين عن السيطره على التجار ، يعني التجار اقوى من الحكومه ، اقوى من البلد ، يعني احنا معندناش حكومه …..

لسان حال التجار 👈 أنا الحكومه 🤨#الرقابه_علي_الاسعار — 🇪🇬🦅ĤÀÑŸ🦅🇪🇬 (@Hshnagh) January 6, 2023

وعلقت المدونة مروة منصور “من غير تعاون بين التاجر والحكومة، من غير التكاتف والعمل في فريق هنلبس في حيطه، ولو كل واحد فكر في نفسه بس وعايز يكسب فقط، هنغرق كلنا، لو موقفناش في ضهر بعض”.

وتأتي التصريحات الأخيرة تزامنًا مع بروز وسم (#السوق_السوداء) ضمن الأعلى تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي يتحدث فيه اتحاد الغرف التجارية عن “انهيار للسوق السوداء” بعد طرح شهادات بالبنوك وارتفاع الاحتياطي المركزي.

وقال اتحاد الغرف في بيان عبر صفحته بفيسبوك، أمس الجمعة، إن السوق السوداء للعملات الأجنبية شهدت حالة وصفها بـ”الشلل التام”، تزامنًا مع عروض كثيفة للبيع، يقابلها أدنى طلب للشراء، الأمر الذي أدى إلى انخفاض السعر الموازي واقترابه من السعر الرسمي، وفق البيان.

وكان بنكا الأهلي ومصر قد أعلنا، قبل أيام، طرح شهادة ادخار جديدة لأجل عام بعائد 25% تُصرف بنهاية المدة، و22.5% شهريًّا، وتُعَد الأعلى في تاريخ مصر، وفقًا لصحيفة محلية.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن مصدر مصرفي مسؤول أن حصيلة بيع الشهادات الجديدة بلغت 60 مليار جنيه خلال 72 ساعة تقريبًا من طرحها، وجاء البنك الأهلي في المقدمة بـ32 مليارًا، بينما بلغت حصيلة بنك مصر 28 مليار جنيه.