إصابة خطيرة.. طفل عمره 6 سنوات يطلق النار على معلمته في ولاية فرجينيا (فيديو)

ألقت الشرطة القبض على طفل يبلغ من العمر 6 سنوات بعد إطلاقه النار على معلّمته في مدرسة ابتدائيّة في الولايات المتحدة أمس الجمعة، مما أدّى إلى إصابتها بجروح خطيرة، حسبما ذكرت الشرطة.

وقالت الشرطة إن الطف ألحق إصابات بالمعلمة في مدرسة ابتدائية في نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا.

ووقعت الحادثة في مدرسة (ريتشنيك الابتدائيّة) على بُعد 300 كيلومتر جنوبي واشنطن، ولم تتسبّب في وقوع ضحايا آخرين.

وقال قائد الشرطة للصحفيين إن المعلمة في الثلاثينيات من عمرها، وإن الإصابة تشكل خطرا على حياتها رغم أنها أظهرت بعض التحسن في المستشفى.

ولم يكن هناك تفسير إضافي لكيفية حصول طفل على مسدس. ووصفت الشرطة الحادث بأنه “مشاجرة” في حجرة الصف الأول أسفرت عن إطلاق رصاصة واحدة.

وقال قائد الشرطة “لم يكن هذا إطلاق نار عارض”، وأضاف في وقت لاحق “أريد أن أعرف من أين جاء هذا السلاح الناري”، وكشف عن احتجاز الطفل، ولم يصب أي طالب في الحادث.

“Across the United States 193 people were shot on New Years Day, with 56 of them dying, according to data from the Gun Violence Archive, which records shootings across the country.” https://t.co/8I8CjiTqcI | @Newsweek

وفي مؤتمر صحفي، أبدى مدير المدرسة أسفه لعدم قدرة المعلمين على منع دخول الأسلحة النارية إلى المدارس، وقال إنه “مصدوم ومحبط” وأضاف “نحن بحاجة إلى عدم وصول الأسلحة إلى أيدي شبابنا”.

وقال مدير المدرسة إن جميع المدارس مزودة بأجهزة الكشف عن المعادن ولكن لم يتم تشغيلها في المدرسة الابتدائية أمس الجمعة. وأضاف “لا يمكنني التحكم في الوصول إلى الأسلحة. ولا يمكن للمدرسين التحكم في الوصول إلى الأسلحة”.

وتعاني الولايات المتحدة بسبب عمليّات إطلاق النار داخل مؤسّسات تربويّة. وفي مايو/أيّار من العام الماضي، قُتل 19 تلميذًا ومعلّمان عندما أطلق مراهق النار في مدرسة ابتدائيّة في تكساس.

“In the year since, more than 6,000 children and teens were injured or killed in shootings, according to the nonprofit Gun Violence Archive. That's the most in a single year since the database began tracking nine years ago.”https://t.co/fte3iNkNYw | @USATODAY

— The Gun Violence Archive (@GunDeaths) January 2, 2023