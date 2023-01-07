ألمانيا تستعد لتخفيف شروط الحصول على الجنسية.. ما أبرز التسهيلات الجديدة؟

تعتزم الحكومة الألمانية تخفيف شروط الحصول على الجنسية في البلاد، بغية دمج أكبر عدد ممكن من المقيمين على أراضيها، في إطار إجراءاتها لجذب العمالة الماهرة.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزارة الداخلية صاغت قواعد جديدة ووزعتها على وزارات أخرى للاطلاع والتنسيق.

وأضافت الوكالة أنه بموجب القواعد الجديدة، لن يضطر الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا إلى التخلي عن جوازات سفرهم للحصول على الجنسية الألمانية، كما سيكون بمقدورهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة داخل البلاد.

ووافقت حكومة المستشار أولاف شولتس في اتفاقها الائتلافي عام 2021 على تطبيق “قانون تجنيس حديث”.

وتشمل الجوانب الأخرى من التعديلات تسهيل إثبات إجادة اللغة الألمانية لفئات معينة من الأجانب، وإلغاء شرط اختبار التجنيس لمن بلغوا 67 عاما، وهي خطوة تتعلق بمن يعرفون باسم “العمال الضيوف” الذين وصلوا إلى ألمانيا في خمسينيات القرن الماضي ولم يتم منحهم دورات في اللغة أو الاندماج على الإطلاق، على افتراض أنهم سيعودون فيما بعد إلى بلدانهم الأصلية، وينحدر معظمهم من تركيا.

وحتى الآن، يتعين على الأجانب الإقامة في ألمانيا 8 سنوات على الأقل، قبل أن يحق لهم طلب الحصول على الجنسية.

وتقضي مسودة القواعد الجديدة بأنه يمكن تقصير المدة إلى 5 سنوات إذا كان بإمكان المتقدمين إثبات اندماجهم في المجتمع على نحو جيد. ويكون ذلك على سبيل المثال، من خلال إظهار الأداء المتميز في المدرسة أو العمل أو مشاركتهم في عمل تطوعي أو إثبات إجادتهم للغة الألمانية.

ولن يحتاج الأطفال الذين يولدون في ألمانيا لأبوين أجنبيين، بعد الآن للاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية آبائهم عند بلوغهم السن القانونية.

وتعد التعديلات جزءًا من إصلاح واسع النطاق لسياسات الهجرة والاندماج في ألمانيا، التي تنتهجها الحكومة الألمانية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.

وأعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد لجذب العمالة الماهرة ضمن ما يعرف ببطاقة الفرص، إذ من المقرر منح “بطاقة الفرص” القائمة على نظام النقاط للأشخاص الحاصلين على شاهدة تأهيل مهني أجنبية، التي أمضوا في دراستها عامين على الأقل، وذلك عند بحثهم عن وظيفة.

وينص مشروع القانون على أن “معايير الاختيار تشمل المهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا.. وتوفر بطاقة الفرص إمكانيات للعمل التجريبي أو العمل بدوام جزئي”.

ويمكن أن يحصل شخص من دولة خارج الاتحاد الأوربي على بطاقة الفرص إذا حصل على 6 نقاط على الأقل، في النظام الجديد.

على سبيل المثال، يمكن الحصول على 4 نقاط إذا كان لدى الشخص مؤهل مهني محدد، كما يمكن أن يحصل على 3 نقاط إذا كان يجيد اللغة الألمانية، أو لديه ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة في المهنة ذات الصلة.

وبحسب مشروع القانون، يمكن أن يحصل الشخص على نقطتين إذا كان لديه حد أدنى من المعرفة باللغة الألمانية أو لديه خبرة مهنية في مجاله لمدة عامين أو كان عمره لا يزيد على 35 عاما. ووفقا للخطط، يمكن أن يحصل الشخص على نقطة في المستقبل إذا قضى بشكل قانوني 6 أشهر متواصلة في ألمانيا.