3 أيام من المفاوضات و11 جولة.. الكونغرس الأمريكي يغرق في الفوضى بعد فشل انتخاب رئيس (فيديو)

سيحاول مجلس النواب الأمريكي اليوم الجمعة، لليوم الرابع، انتخاب رئيس جديد والخروج من الشلل الذي يغرق فيه جراء انقسامات الجمهوريين، ومن المقرر أن تُستأنف المناقشات ظهر الجمعة (17:00 بتوقيت غرينش).

ولم يتمكّن كيفن مكارثي -النائب عن ولاية كاليفورنيا- وهو الأوفر حظًّا، من إقناع نحو 20 نائبًا جمهوريًّا من مؤيّدي الرئيس السابق دونالد ترمب بانتخابه خلفًا لنانسي بيلوسي، إذ ظلّ هؤلاء على رأيهم بأنّه “معتدل أكثر ممّا ينبغي”.

ومثل جولات الاقتراع الستّ العقيمة التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء، أدلى النوّاب بأصواتهم في 5 جولات اقتراع جديدة جرت أمس الخميس لكنّها باءت كلّها بالفشل.

ولا تزال مجموعة النواب هذه التي تقول إنها لا تثق بمكارثي، ترفض الالتزام بقرار الحزب، تاركةً المجلس بدون رئيس ليوم إضافي، في سيناريو غير مسبوق منذ 160 عامًا.

ولهذا الوضع المأزوم في رئاسة مجلس النواب تداعيات ملموسة جدًّا؛ فهو يشلّ المؤسّسة برمّتها، إذ من دون رئيس لا يمكن للنواب أن يؤدّوا اليمين ولا أن يقرّوا أيّ مشروع قانون.

وتجري مفاوضات حثيثة في الكواليس بين مكارثي ومعارضيه الجمهوريين الذين لا يمكنه بدون أصواتهم الفوز بالمنصب. ورغم أنه قدّم لهؤلاء النواب المحافظين المتشدّدين تنازلات كبيرة فإنّهم ما زالوا على رفضهم التصويت له بدعوى أنّهم لا يثقون به.

All who serve in the House share a responsibility to bring dignity to this body.

Sadly, Republicans' cavalier attitude in electing a Speaker is frivolous, disrespectful and unworthy of this institution.

We must open the House and proceed with the People's work.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 5, 2023