تشاهدون اليوم الجمعة 6 يناير/كانون الثاني على الجزيرة مباشر

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم قناة الجزيرة مباشر اليوم الجمعة 6 من يناير/كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

لبنان

10.30 توقيت مكة المكرمة

رصد أوضاع اللاجئين السوريين في مخيم دارين

باريس

12.00 توقيت مكة المكرمة

كلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تونس

13.00 توقيت مكة المكرمة

وقفة احتجاجية لحركة النهضة أمام وزارة العدل للتضامن مع رئيس الوزراء السابق علي العريض.

شمال سوريا

13.00 توقيت مكة المكرمة

مظاهرات للتأكيد على ثوابت الثورة ورفضاً لأي مصالحة مع النظام.

الضفة الغربية

13.15 توقيت مكة المكرمة

مسيرة لأهالي قرية بيت دجن رفضاً لمخططات الاحتلال مصادرة أراضيهم.

إسطنبول

14.00 توقيت مكة المكرمة

تصريحات صحفية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

السودان

15.00 توقيت مكة المكرمة

ندوة “رؤية حزب المؤتمر السوداني بشأن إزالة تمكين نظام 30 يونيو”.

البصرة – العراق

16.00 توقيت مكة المكرمة

توافد الجماهير على استاد البصرة الدولي لحضور افتتاح بطولة خليجي25.

الضفة الغربية

16.30 توقيت مكة المكرمة

افتتاح صرح قادة عرين الأسود في مدينة نابلس.

إدلب – سوريا

17.00 توقيت مكة المكرمة

رصد أوضاع النازحين مع استمرار هطول الأمطار وصعوبة توفير مواد التدفئة.

الخرطوم – السودان

17.00 توقيت مكة المكرمة

مظاهرات للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

جرجيس – تونس

17.00 توقيت مكة المكرمة

مسيرة للمطالبة بمعرفة مصير المفقودين في الهجرة غير النظامية.

البصرة – العراق

17.45 توقيت مكة المكرمة

حفل افتتاح بطولة خليجي 25.

الخليل – فلسطين

19.00 توقيت مكة المكرمة

لقاء مع عائلة الشهيد “عاهد اخليل” الذي يحتجز الاحتلال جثمانه منذ 3 أعوام.

الضفة الغربية – فلسطين

19.30 توقيت مكة المكرمة

بيت عزاء الشهيد عامر أبو زيتون في مخيم بلاطة جنوب نابلس.

واشنطن

20.00 توقيت مكة المكرمة

جولة في محيط الكونغرس بمناسبة ذكرى أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.

واشنطن

22.00 توقيت مكة المكرمة

كلمة للرئيس الأمريكي جو بايدن.