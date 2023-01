بن غفير يبدأ مخططاته ضد الأسرى الفلسطينيين ونادي الأسير يعلن التعبئة الشاملة

بدأ وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، تحركاته ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، في حين أكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الأسرى أعلنوا حالة التعبئة الشّاملة.

وأعلن بن غفير في تغريدة عبر تويتر اليوم الجمعة، أنه ماض في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.

وقال “زرت سجن نفحة أمس بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة”.

وأضاف قائلا “سأستمر في التعامل مع ظروف سجن الأسرى الأمنيين، بينما أهدف إلى وقف السياسة التي كانت قائمة حتى اليوم وإصدار قانون عقوبة الإعدام”.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الجمعة، أن الأسرى في كافة السّجون، أعلنوا حالة التعبئة الشّاملة استعدادًا لمواجهة واسعة ضد الإجراءات التي تنوي حكومة الاحتلال الإسرائيلية فرضها عليهم، والتّصعيد من عمليات القمع، والتّنكيل بهم.

وقال نادي الأسير تعقيبًا على الوزير الإسرائيلي “على المدعو بن غفير الذي قام بزيارة للأقسام الجديدة في سجن نفحة لبث مزيد من التهديدات، أنّ يسأل من سبقوه من وزراء ولوحوا على مدار عقود بفرض أقصى أنواع الإجراءات بحقّ الأسرى، كيف كان مصير إجراءاته؟”.

وأشار نادي الأسير، إلى أن الأسرى خاضوا أكثر من 25 إضرابًا جماعيًّا، وفرضوا معادلة بنضالاتهم على مدار هذه العقود، والواقع اليوم في السّجون أقوى وأكبر مما يتخيله بن غفير.

وقال إن أجهزة الاحتلال، وعلى رأسها مصلحة السجون، تدرك أن ما يطلبه بن غفير اليوم طلبه العديد من قبل، وفعليا تبخرت هذه التهديدات على وقع الصلابة واستعداد الأسرى للتصدي لكل إجراء يمس بكرامتهم، أو ينتقص من حقوقهم.

ولفت نادي الأسير، إلى أن الاختبار الكبير لأجهزة الاحتلال، كان فعليًّا بعد عملية نفق الحرية البطولية، وأنّ الأسرى وعلى قاعدة الوحدة، تمكّنوا من ردع جملة من الإجراءات كانت إدارة السّجون تلوح بفرضها.

وقال “منذ شهر أيلول عام 2021، خاض الأسرى معارك متتالية ولم يتوقفوا، ومن يراقب تفاصيل التهديدات والواقع يجد أن إدارة السّجون فشلت في فرض إجراءاتها، وتحاول خلف هذه التهديدات أن تجد حلًّا وسطًا ما بين ما تريده الحكومة المتطرفة، والواقع المفروض داخل السّجون”.

