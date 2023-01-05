بيع سمكة تونة مقابل 273 ألف دولار بمزاد في طوكيو (فيديو)

بيعت سمكة تونة بـ273 ألف دولار في مزاد طوكيو التقليدي بمناسبة العام الجديد، أي ما يقرب من ضعف سعر السمكة الأغلى ثمنًا العام الماضي.

ودفع مطعم “أونوديرا” للسوشي الحائز على نجمة ميشلان، وتاجر الجملة الياباني “يامايوكي”، 36,04 مليون ين (273 ألف دولار) مقابل سمكة تونة زرقاء الزعانف تزن 212 كيلوغرامًا في المزاد الذي أقيم في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو، وتم اصطيادها من سواحل مقاطعة أوموري في شمال اليابان.

وقال كبير الطهاة في مطعم “أونوديرا” أكيفومي ساكاغامي للصحفيين بعد المزاد إن السمكة المباعة “تتمتع بكل صفات التونة الجيدة”.

VIDEO: 🇯🇵 Tuna sells for over $270,000 at Tokyo New Year auction The top-selling tuna fish at the traditional auction sold on Thursday for more than $270,000, nearly double last year's price pic.twitter.com/ZeQmTdZiFf — AFP News Agency (@AFP) January 5, 2023

وقد هيمن كيوشي كيمورا الذي يلقب نفسه “ملك التونة”، لسنوات طويلة على هذا الحدث الرمزي الذي يمنح الفائز فيه مقدارًا كبيرًا من الدعاية، ودفع كيمورا مبلغًا قياسيًا بلغ 3,1 ملايين دولار في عام 2019.

وكان سعر التونة الأغلى في مزاد العام الماضي وصل إلى 16,88 مليون ين فقط، أي ما يقرب من 145 ألف دولار، وهو ما عزاه مراقبون إلى الطلب الضعيف مع اجتياح موجة من كوفيد اليابان في أوائل عام 2022.

ويشكل أول مزاد خلال العام في سوق تويوسو للأسماك تقليدًا مهمًا في اليابان يستقطب سنويًا أعدادًا كبيرة من باعة الجملة في قطاع الأسماك وأصحاب المطاعم.