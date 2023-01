بيع سمكة تونة مقابل 273 ألف دولار بمزاد في طوكيو (فيديو)

بيعت سمكة تونة بـ273 ألف دولار في مزاد طوكيو التقليدي بمناسبة العام الجديد، أي ما يقرب من ضعف سعر السمكة الأغلى ثمنًا العام الماضي.

ودفع مطعم “أونوديرا” للسوشي الحائز على نجمة ميشلان، وتاجر الجملة الياباني “يامايوكي”، 36,04 مليون ين (273 ألف دولار) مقابل سمكة تونة زرقاء الزعانف تزن 212 كيلوغرامًا في المزاد الذي أقيم في سوق تويوسو للأسماك في طوكيو، وتم اصطيادها من سواحل مقاطعة أوموري في شمال اليابان.

وقال كبير الطهاة في مطعم “أونوديرا” أكيفومي ساكاغامي للصحفيين بعد المزاد إن السمكة المباعة “تتمتع بكل صفات التونة الجيدة”.

VIDEO: 🇯🇵 Tuna sells for over $270,000 at Tokyo New Year auction

The top-selling tuna fish at the traditional auction sold on Thursday for more than $270,000, nearly double last year's price pic.twitter.com/ZeQmTdZiFf

— AFP News Agency (@AFP) January 5, 2023