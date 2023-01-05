تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 5 يناير/كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم قناة الجزيرة مباشر الخميس 5 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

عكار

10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

12 شتاءً قارسًا.

جولة في مخيم كفر ملكة بمدينة عكار اللبنانية لرصد أوضاع اللاجئين السوريين مع بدء فصل الشتاء.

تونس

11.00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين بقصر العدالة رفضًا لقانون المالية الجديد.

غزة

11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس تنظم حفلًا لإشهار كتاب “الحافلات تحترق” للأسير القيادي بالقسام حسن سلامة.

خبير – باكستان

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة احتجاجية في مقاطعة باجور المحاذية للحدود الأفغانية لمطالبة السلطات بتوفير الأمن للسكان.

بيروت

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

اجتماع نقابي لمطالبة البرلمان والأحزاب بانتخاب رئيس للجمهورية وإعادة إحياء المؤسسات الدستورية.

الخرطوم

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

ندوة بعنوان “دور القوات المسلحة في استقلال السودان” ينظمها المنتدى السوداني للتنمية الثقافية والإعلام.

الخرطوم

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ندوة ينظمها حزب البجا التصحيحي وتجمع القوى المدنية بشرق السودان للحديث عن الواقع السياسي في شرق السودان.

غزة

13:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مسيرة لمحامين فلسطينيين باتجاه مقر الصليب الأحمر تنديدًا بالسعي لسن قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

إدلب

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جولة في مخيم صلاح الدين بمنطقة سرمدا لرصد الأوضاع المعيشية للنازحين السوريين وتخلف معظم أطفال المخيم عن الدراسة.

القدس المحتلة

14:30 بتوقيت مكة المكرمة.

جولة في قرية رافات قضاء القدس عقب إخطار جيش الاحتلال عددًا من العائلات بهدم منازلهم وتهجيرهم.

الرباط

15:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية المغربي ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل.

باريس

15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مسيرة احتجاجية للأطباء في العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.

الشمال السوري

16:45 بتوقيت مكة المكرمة.

12 شتاءً قارسًا

جولة للجزيرة مباشر في أحد مخيمات الشمال السوري مع زيادة حدة الشتاء وأجواء البرد القارس.

الضفة الغربية

17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الإفراج عن عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس الذي قد قضى حكما لمدة 40 عامًا في سجون الاحتلال.

لندن

17:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد مستجدات الإضراب المستمر لعمال السكك الحديدية وقطاع النقل في بريطانيا.

نيويورك

18:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

الخرطوم

18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرات تحت اسم “مليونية 5 يناير” للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ورفضًا للاتفاق الإطاري بين العسكريين وقوى مدنية.

رام الله

19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

استقبال الأسير وفا إدريس من مخيم الأمعري برام الله بعد قضائه 15 شهرًا في سجون الاحتلال.

نيويورك

20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة.

واشنطن

20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

قراءة في أبرز عناوين الصحف ومواقع التواصل الأمريكية بشأن آخر تطورات انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.

واشنطن

22:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير.

نيويورك

23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جلسة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى.