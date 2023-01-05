أربعة أطعمة لتعزيز صحة الذكور.. تعرف إليها

يُشكل نمط الحياة دورًا كبيرًا في التأثير على صحة الرجل، ومن أهم ما يعزز صحة الرجل اتباع نظام غذائي صحي، فضلًا عن الحفاظ على وزن مناسب وممارسة الرياضة بانتظام لزيادة الكتلة العضلية التي يرجوها كل رجل.

وهناك مجموعة متزايدة من البيانات والأبحاث العلمية التي تربط بين النظام الغذائي وسوء الحالة الصحية للرجل، ومن أهم الأطعمة التي تعزز صحة الرجال، اللحوم الحمراء الخالية من الدهون.

وفقًا لأخصائية التغذية ليزلي بونتشي، يمكن أن تكون اللحوم الحمراء مفيدة للرجال حيث تحتوي قطع لحم البقر على البروتين ولا تحتوي إلا على القليل من الدهون مقارنة بصدور الدجاج، فضلًا عن أن اللحوم الحمراء هي أيضًا مصدر جيد للوسين، وهو حمض أميني يساعد في بناء العضلات.

الشوكولاتة

على عكس ما هو شائع، فإن الشوكولاتة مفيدة لصحة الرجال، حيث تحسن الشوكولاتة تدفق الدم -عند تناول النوع الصحيح- حيث يحد الفلافانول الموجود في الشوكولاتة الداكنة من مستويات الكوليسترول الضار، ويحسن الدورة الدموية، ويتحكم في ضعف تدفق الدم الذي يعد من أهم أسباب ضعف الانتصاب.

الزنك

يعد المحار والأنواع الأخرى من المأكولات البحرية غنية بالزنك، وهو أمر بالغ الأهمية للقلب والعضلات والجهاز التناسلي، حيث ترتبط مستويات الزنك المنخفضة بجودة الحيوانات المنوية والعقم عند الرجال.

كما توفر لحوم البقر والديك الرومي والدجاج والمكسرات والبذور جرعة صحية من الزنك أيضًا.

الزنجبيل

تساعد شرائح من هذا الجذر الحار على تهدئة الالتهاب في الجسم، فضلًا عن أن تناول الزنجبيل بانتظام قد يساعد في تخفيف الألم الناتج عن إصابات العضلات المرتبطة بالتدريبات الرياضية.