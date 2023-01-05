أعطال كهربائية تؤجل المباراة الأولى لرونالدو مع النصر السعودي

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراة فريق النصر، الذي يضم في صفوفه النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ضيفه فريق الطائي، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان مقررًا إقامة المباراة اليوم، ضمن منافسات المرحلة الـ12 في المسابقة، على ملعب (مرسول بارك)، لكن تقرر تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية، التي أثرت على إمدادات الكهرباء في الملعب.

وكتب نادي النصر عبر حسابه في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة النصر والطائي لتقام المباراة غدًا الجمعة”.

وتشهد العاصمة السعودية الرياض هطول أمطار مستمر منذ حوالي 5 أيام.

نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة #النصر_الطائي

لتقام المباراة غدًا الجمعة بإذن الله https://t.co/yJvnLeGSzf — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 5, 2023

وأكدت شركة الرياضة السعودية أن بطاقة تسجيل رونالدو مع نادي النصر وصلت دون أي عقوبات، ويفترض أن يحضر المباراة على الأقل ضمن قائمة البدلاء.

#راوند_اب⁩ | سلطان الغشيان:

بطاقة كريستيانو رونالدو وصلت وليست لديه أي عقوبة، ويستطيع اللعب من المباراة القادمة.@S5G

⁦#SSC pic.twitter.com/SRyhCfGCRY — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 4, 2023

وأشعل خبر تأجيل المباراة ردود أفعال وانقسامات بين المغردين، الذين اعتبروا أن سبب التأجيل هو عدم جاهزية رونالدو للمشاركة في المباراة، وآخرين أعربوا عن استغرابهم لعدم اختيار ملعب آخر لإقامة اللقاء الكروي بشكل طبيعي.

كما طالب مغردون بضرورة التحقيق في الأسباب الفعلية التي تقف وراء تأجيل لقاء النصر والطائي.

ملعب جامعة الملك سعود سبق اقيمت فيه مباريات في أوقات المطر وكانت أموره طيبه .. وش صار 🤔 "يالله الخيره" #النصّر_الطائي #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/TvwHC582CU — أحمد العجلان (@ahmad2man) January 5, 2023

بعد تأجيل مباراة #النصّر_الطائي

أقدر أقول اللعب صار عالمكشوف

خصوصا بعد التعاقد مع #رونالدو

أتمنى من إدارة الطائي رفض التأجيل وإعتبار النصر منسحب من المباراة !! pic.twitter.com/WQRdMCmp6Y — فـهـد الاستثنائي 66 🏆 (@QLM) January 5, 2023

سبحان الله على نياتكم ترزقون تم تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية وتعطلت الكهرباء بالملعب تم تأجيلها يوم واحد فقط بعد خبر التأجيل بساعتين وصلت بطاقة الدون ووافق أبوبكر على الرحيل اللهم وفق النصر — ياسر الصاعدي (@yasseralsadi) January 5, 2023

ويملك النصر 26 نقطة من 11 مباراة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، متقدمًا بنقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه الشباب الذي لعب عشر مباريات.

وحقق النصر الفوز 8 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة في 11 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم.

وبعد مواجهة الطائي سيلعب النصر مع الشباب والاتفاق في الدوري السعودي قبل مواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي في أول نسخة من النظام الجديد للبطولة.

تأجيل مباراة #النصّر_الطائي ياجماعة الخير احنا أفضل دوري عربي، واسيوي، ايش اللي اعطال كهرباء.. ايش يقول علينا #كريستيانو_رونالدو_نصراوي pic.twitter.com/mJ7OnW1OrY — حاتم الرحيلي Hatem_Rehili (@hatemrehili) January 5, 2023

#النصّر_الطائي #الاتحاد_الهلال

تاخير مباراة النصر، هل يعقل ملعب جديد ومجرد امطار بسيطه يسبب خلل في الكهرباء، أم ان هناك اسباب اخرى، يقال ان بطاقة #رونالدو تصل غدا وتاجيل المباراة الى الجمعه. هل منكم احد يقنعني ان هناك خلل في كهرباء الملعب، جميع المباريات تم لعبها في المطر. pic.twitter.com/lApFRkHHmM — TIGER (@TigerWi67654398) January 5, 2023