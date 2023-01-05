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أعطال كهربائية تؤجل المباراة الأولى لرونالدو مع النصر السعودي

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رونالدو انضم للنصر السعودي بعد مانشستر يونايتد (رويترز)
5/1/2023-|آخر تحديث: 5/1/202308:27 PM (مكة المكرمة)

قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل مباراة فريق النصر، الذي يضم في صفوفه النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، مع ضيفه فريق الطائي، ببطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان مقررًا إقامة المباراة اليوم، ضمن منافسات المرحلة الـ12 في المسابقة، على ملعب (مرسول بارك)، لكن تقرر تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية، التي أثرت على إمدادات الكهرباء في الملعب.

وكتب نادي النصر عبر حسابه في موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “نظرًا لحدوث بعض الأعطال الكهربائية في ملعب المباراة بعد هطول الأمطار، تلقى نادي النصر قرارًا بتأجيل مباراة النصر والطائي لتقام المباراة غدًا الجمعة”.

وتشهد العاصمة السعودية الرياض هطول أمطار مستمر منذ حوالي 5 أيام.

وأكدت شركة الرياضة السعودية أن بطاقة تسجيل رونالدو مع نادي النصر وصلت دون أي عقوبات، ويفترض أن يحضر المباراة على الأقل ضمن قائمة البدلاء.

وأشعل خبر تأجيل المباراة ردود أفعال وانقسامات بين المغردين، الذين اعتبروا أن سبب التأجيل هو عدم جاهزية رونالدو للمشاركة في المباراة، وآخرين أعربوا عن استغرابهم لعدم اختيار ملعب آخر لإقامة اللقاء الكروي بشكل طبيعي.

كما طالب مغردون بضرورة التحقيق في الأسباب الفعلية التي تقف وراء تأجيل لقاء النصر والطائي.

 

ويملك النصر 26 نقطة من 11 مباراة، ويتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي، متقدمًا بنقطة وحيدة عن أقرب ملاحقيه الشباب الذي لعب عشر مباريات.

وحقق النصر الفوز 8 مرات وتعادل مرتين وخسر مرة وحيدة في 11 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم.

وبعد مواجهة الطائي سيلعب النصر مع الشباب والاتفاق في الدوري السعودي قبل مواجهة الاتحاد في كأس السوبر السعودي في أول نسخة من النظام الجديد للبطولة.

المصدر : خدمة سند