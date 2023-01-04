قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلا لعائلة الأعور ببلدة سلوان بالقدس (فيديو)

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عمليات هدم طالت أحد منازل المقدسيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة “البناء دون ترخيص”.

وقامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان، بهدم المنزل الذي تعود ملكيته للمواطن محمد أحمد عاصي الأعور في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، وهو قيد الإنشاء وتبلغ مساحته 200 متر مربع.

وانتشرت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة طوال فترة الهدم، وشرعت في استفزاز سكان الحي وتهديد أصحاب البيت.





وقال المهندس محمد حامد الأعورصاحب البيت المهدم إن “هذه أرض الآباء والأجداد ورثتها عن والدي أحمد عاصي الأعور الذي يعد أول شهيد في القدس بعد حرب1967”.

وأضاف الأعور أن كل ما في البيت المهدم ينطق بفلسطينية الأرض وعروبتها. مشددا على أن “قرار الهدم لن يثنيني عن بناء البيت من جديد ولو كلفني ذلك أن أبني خيمة في أرض أجدادي”.

وكانت عائلة الأعور المكونة من 10 أفراد تنوي الانتقال والعيش في المنزل، قبل أن تقوم قوات الاحتلال بهدمه، رغم استمرار جلسات المحكمة بشأن المنزل.

وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية. في حين قدرعدد المنازل التي هدمها الاحتلال منذ ذلك الحين بنحو 170 ألف منزلا.