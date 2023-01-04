طاهر النونو: اقتحام بن غفير للأقصى ينذر بمواجهة جديدة والمقاومة في غزة لن تصمت (فيديو)

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى لتأجيج الصراع في القدس على أساس ديني.

وأضاف النونو في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى يمثل “تطورًا خطيرًا للغاية وله تداعيات سلبية عديدة”. مشددًا على أن هذا “الاقتحام الأرعن” ينذر بمواجهة جديدة في فلسطين.

وحذّر النونو سلطات الاحتلال الإسرائيلي من مغبة المضي في استفزاز مشاعر المسلمين قائلًا “على الاحتلال الإسرائيلي ألا يجازف باختبار صبر المقاومة”، مشيرًا في السياق ذاته إلى أن اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون للأقصى كان سببًا مباشرًا في انطلاق شرارة الانتفاضة الفلسطينية.

وقال النونو إن “المقاومة في غزة لن تصمت على ما يحدث في القدس والضفة من انتهاكات”، موضحًا أن اقتحام بن غفير للأقصى كانت “محاولة لقياس ردة الفعل الفلسطينية والعربية والدولية”.

وطالب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية قادة الدول العربية والإسلامية بالتحرك لإنقاذ المسجد الأقصى، محذرًا من تفجر مواجهة جديدة في فلسطين ستلقي بارتداداتها المباشرة على المنطقة.

وردًا على الاتهامات التي توجه لحركة حماس و”موقفها الهادئ” تجاه اقتحامات بن غفير، قال النونو “إن حركة حماس تتعامل مع مشروع جديد لتصفية القضية الفلسطينية” مبرزًا أن حسم الصراع يقتضي مجهودًا متكاملًا بين جميع المكونات السياسية والعسكرية الفلسطينية.

وأضاف أن “القوة الصهيونية تسعى لتصفية المقاومة، لكن الأخيرة نجحت في فرض معادلاتها السياسية والميدانية على العديد من الحكومات الإسرائيلية المتوالية، وهي الآن على جهوزية تامة لمواجهة أي حماقة” ترتكبها حكومة الاحتلال بزعامة نتنياهو.