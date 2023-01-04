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لحظات تحبس الأنفاس لإنقاذ طفل من مجرى سيل جارف في المدينة المنورة (فيديو)

لحظات إنقاذ الطفل من مجرى السيل (مواقع التواصل)
4/1/2023-|آخر تحديث: 4/1/202307:29 PM (مكة المكرمة)

وثّقت مقاطع فيديو، لحظة إنقاذ مجموعة من الشبان السعوديين، لطفل علق في سيول المدينة المنورة، حيث كان يقف في منتصف سيل جارف.

وتداول مغردون مقاطع فيديو عبر منصات التواصل، تُظهر عملية الإنقاذ اليدوية التي قام بها شبان، حيث بادر أحد الأشخاص بالنزول إلى السيل، وكاد أن يجرفه لولا تغلبه عليه وذهب نحو الطفل.

واستخدم الشبان أساليب تقليدية في عملية الإنقاذ، حيث استعانوا بالعصي والحبال لانتشال الطفل من مجرى الماء، ونجحت عملية الإنقاذ وسط فرحة أهالي المنطقة.

ونشر المغرد، مازن الجهني، مقاطع فيديو لعملية الإنقاذ، موضحًا أن الطفل بسلامة، وقد انهالت التعليقات المشيدة به.

وتفاعل مغردون مع عملية الإنقاذ، وتساءلوا عن دور الأهالي في الحفاظ على أطفالهم، خصوصًا في أوقات السيول، فيما اقترح آخرون ضرورة تقديم دورات تدريبية، حول وسائل الإنقاذ للمواطنين، لا سيما المجاورين للمناطق الخطرة.

وشهدت المدينة المنورة وعدد من المناطق التابعة لها هطول أمطار غزيرة، ودعا الدفاع المدني السعودي المواطنين والمقيمين إلى عدم الاقتراب من مناطق تجمع مياه الأمطار والبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة.

من جهته توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وأجزاء أخرى من الرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند + مواقع إلكترونية