خطيب المسجد الأقصى: نحذر من تنفيذ مشروع يتضمن إقامة كنيس يهودي داخل الأقصى(فيديو)

حذّر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من تنفيذ مشروع إسرائيلي يتضمن إقامة كنيس يهودي داخله، مشيرا إلى وثيقة إسرائيلية بها 11 بندا خطيرا تهدف إلى تهويد القدس.

وقال الشيخ عكرمة خلال لقاء على قناة الجزيرة مباشر اليوم الأربعاء، إن ما حدث في قطر يدلل على أن القضية الفلسطينية في قلب كل عربي، وأن الأجيال الصاعدة تأتي وهي أشد حرصا من الأجيال التي سبقتها على التمسك بفلسطين وقضيتها.

وأشار بذلك إلى ما حدث خلال المونديال الذي انطلق في الدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واكتسبت فيه القضية الفلسطينية زخما كبيرا من خلال العديد من الشواهد، بينها رفع العلم الفلسطيني خلال المباريات والهتافات وغيرها.

وثيقة خطيرة

وأعلن الشيخ عكرمة رفضه للوثيقة الإسرائيلية بالتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، مشيرا إلى أنها تتضمن 11 بندا كل منها أخطر من غيره.

وخلال اللقاء مع قناة الجزيرة مباشر بشأن اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، أكد الشيخ صبري أن هناك ردود فعل غاضبة في فلسطين وخارجها بسبب ذلك، مشيرا إلى أنه اقتحم الأقصى بطريقة غادرة وخادعة.

ما رد حركة حماس على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى؟#فلسطين pic.twitter.com/7g8J3YM5py — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 3, 2023

وقال إنه قام بعملية الاقتحام في وقت مبكر كان المسجد خاليا فيه من المصلين، وسط حراسة مشددة، مما يعني أن سلطات الاحتلال هي المسؤولة عن هذا الاقتحام.

“يعكس طبيعة الحكومة”.. هل نجح بن غفير في اقتحام المسجد الأقصى دون وجود رد فعل قوي؟ pic.twitter.com/oao6v1prYb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 3, 2023

وحمّل خطيب المسجد الأقصى مسؤولية أي توتر يحدث في الأقصى نتيجة هذا الاقتحام للحكومة الإسرائيلية التي يسرت له الزيارة، مشيرا إلى أنها كانت تحت رعاية سلطات الاحتلال وبحراستها.

وأوضح أن الاقتحام محاولة لفرض واقع جديد في المسجد الأقصى، وقال إنه استفزاز خطير، مشيرا إلى أن بن غفير يريد استغلال موقعه الجديد لإثبات أنه قادر على تنفيذ مخططاته.

مندوب #فلسطين لدى الجامعة العربية للجزيرة مباشر: ننظر بخطورة بالغة لانتهاك الحكومة الإسرائيلية للمسجد الأقصى pic.twitter.com/mvlHVyI3S7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 3, 2023

ونبّه الشيخ عكرمة صبري إلى أن الاقتحام هو بداية لتنفيذ مطالب جماعات اليمين الإسرائيلي بالسماح لمتطرفين بالصلاة في المسجد واقتحامه من جميع أبوابه في كل أيام الأسبوع.

وحذّر من أن تلك الخطوات تهدف إلى تهويد الأقصى، لافتا إلى أن سلطات الاحتلال تعمل على ذلك الآن ولكن بطريقة تدريجية حتى لا تحدث هبّة مثلما حدث عام 2017.