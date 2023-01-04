تشاهدون اليوم الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني على الجزيرة مباشر
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم قناة الجزيرة مباشر الأربعاء 4 من يناير/كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
القدس المحتلة
10:30 بتوقيت مكة المكرمة
لقاء مع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري لرصد ردود فعل دائرة الأوقاف الإسلامية على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.
غزة
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة للمؤسسات العاملة لأجل القدس للتنديد باقتحام المسجد الأقصى بعنوان “منتفضون لأجل القدس والأقصى”.
أنقرة
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.
تونس
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للمحامين بشأن قانون المالية 2023 وأثره على الوضع العام في البلاد.
تونس
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي بشأن وضعية المالية التونسية.
الضفة الغربية
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة الإعلام الفلسطينية بشأن تقرير انتهاكات الاحتلال والمشروع الاستعماري للعام 2022.
الفاتيكان
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
إلقاء نظرة الوداع على جثمان بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر في ساحة القديس بطرس قبل دفنه الخميس.
بيروت
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
نقاش سنوي بشأن القضية الفلسطينية بعنوان” قضية فلسطين.. تقييم استراتيجي 2022 – تقدير استراتيجي 2023″ ينظمه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.
غزة
12:30 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد ردود الفعل الفلسطينية بشأن تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي وطائرات الاستطلاع فوق سماء قطاع غزة.
الضفة الغربية
13:30 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد أوضاع الفلسطينيين في منطقة شعب البطم التي شهدت هدم الاحتلال لأربعة منازل مأهولة بالسكان تعود لعائلة الجبارين.
القدس المحتلة
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد تسليم جثمان الشهيد المقدسي أشرف هلسة من بلدة السواحرة الشرقية الذي بقي محتجزًا لدي سلطات الاحتلال منذ أغسطس 2020.
باريس
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية بعد اجتماع مجلس الوزراء بشأن تكثيف محادثات إصلاح نظام التقاعد.
الخرطوم
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
مظاهرات دعت إليها لجان المقاومة بالعاصمة السودانية للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.
الخرطوم
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
ندوة بعنوان “مستقبل التعليم في السودان في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة وأوضاع سياسية متراجعة” ينظمها حزب المؤتمر السوداني.
إسطنبول
15:10 بتوقيت مكة المكرمة
جولة في سوق الأربعاء الأسبوعي بمنطقة الفاتح في مدينة إسطنبول لرصد أسعار السلع الأساسية مع بداية العام الجديد.
القدس المحتلة
15:30 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر تلتقي المرابطة المقدسية المبعدة عن المسجد الأقصى لأكثر من عام هنادي الحلواني عند أحد أبواب المسجد الأقصى.
جنيف
17:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية بشأن قضايا الصحة العالمية.
بيروت
18:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بكشف الحقيقة والعدالة ومحاسبة المتسببين في الانفجار.
رام الله
18:00 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد استقبال الأسير المفرج عنه مجاهد البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله بعد قضائه ثلاث سنوات ونصف في سجون الاحتلال.
لندن
18:30 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد مظاهر الإضراب المستمر لنحو 40 ألف من العاملين في السكك الحديدية بالعاصمة البريطانية مع حلول العام الجديد.
الضفة الغربية
19:00 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد استقبال الأسير المفرج عنه جمال نايف خير الله (51 عامًا) من طولكرم بعد أن أمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال.
واشنطن
19:30 بتوقيت الدوحة
قراءة في أبرز عناوين الصحف ومواقع التواصل الأمريكية بشأن آخر المستجدات السياسية.
بلغراد
20:00 بتوقيت مكة المكرمة
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يلقي خطابًا وسط التوترات الأخيرة في كوسوفو والوضع الاقتصادي بالبلاد.