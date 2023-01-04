تشاهدون اليوم الأربعاء 4 يناير/كانون الثاني على الجزيرة مباشر

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم قناة الجزيرة مباشر الأربعاء 4 من يناير/كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

القدس المحتلة

10:30 بتوقيت مكة المكرمة

لقاء مع خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري لرصد ردود فعل دائرة الأوقاف الإسلامية على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.

غزة

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة للمؤسسات العاملة لأجل القدس للتنديد باقتحام المسجد الأقصى بعنوان “منتفضون لأجل القدس والأقصى”.

أنقرة

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

تونس

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للمحامين بشأن قانون المالية 2023 وأثره على الوضع العام في البلاد.

تونس

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لمحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي بشأن وضعية المالية التونسية.

الضفة الغربية

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان ووزارة الإعلام الفلسطينية بشأن تقرير انتهاكات الاحتلال والمشروع الاستعماري للعام 2022.

الفاتيكان

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

إلقاء نظرة الوداع على جثمان بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر في ساحة القديس بطرس قبل دفنه الخميس.

بيروت

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

نقاش سنوي بشأن القضية الفلسطينية بعنوان” قضية فلسطين.. تقييم استراتيجي 2022 – تقدير استراتيجي 2023″ ينظمه مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات.

غزة

12:30 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد ردود الفعل الفلسطينية بشأن تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي وطائرات الاستطلاع فوق سماء قطاع غزة.

الضفة الغربية

13:30 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع الفلسطينيين في منطقة شعب البطم التي شهدت هدم الاحتلال لأربعة منازل مأهولة بالسكان تعود لعائلة الجبارين.

القدس المحتلة

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد تسليم جثمان الشهيد المقدسي أشرف هلسة من بلدة السواحرة الشرقية الذي بقي محتجزًا لدي سلطات الاحتلال منذ أغسطس 2020.

باريس

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الحكومة الفرنسية بعد اجتماع مجلس الوزراء بشأن تكثيف محادثات إصلاح نظام التقاعد.

الخرطوم

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

مظاهرات دعت إليها لجان المقاومة بالعاصمة السودانية للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

الخرطوم

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

ندوة بعنوان “مستقبل التعليم في السودان في ظل أوضاع اقتصادية متدهورة وأوضاع سياسية متراجعة” ينظمها حزب المؤتمر السوداني.

إسطنبول

15:10 بتوقيت مكة المكرمة

جولة في سوق الأربعاء الأسبوعي بمنطقة الفاتح في مدينة إسطنبول لرصد أسعار السلع الأساسية مع بداية العام الجديد.

القدس المحتلة

15:30 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر تلتقي المرابطة المقدسية المبعدة عن المسجد الأقصى لأكثر من عام هنادي الحلواني عند أحد أبواب المسجد الأقصى.

جنيف

17:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية بشأن قضايا الصحة العالمية.

بيروت

18:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت للمطالبة بكشف الحقيقة والعدالة ومحاسبة المتسببين في الانفجار.

رام الله

18:00 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد استقبال الأسير المفرج عنه مجاهد البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله بعد قضائه ثلاث سنوات ونصف في سجون الاحتلال.

لندن

18:30 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد مظاهر الإضراب المستمر لنحو 40 ألف من العاملين في السكك الحديدية بالعاصمة البريطانية مع حلول العام الجديد.

الضفة الغربية

19:00 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد استقبال الأسير المفرج عنه جمال نايف خير الله (51 عامًا) من طولكرم بعد أن أمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال.

واشنطن

19:30 بتوقيت الدوحة

قراءة في أبرز عناوين الصحف ومواقع التواصل الأمريكية بشأن آخر المستجدات السياسية.

بلغراد

20:00 بتوقيت مكة المكرمة

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يلقي خطابًا وسط التوترات الأخيرة في كوسوفو والوضع الاقتصادي بالبلاد.