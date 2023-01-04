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الاحتلال الإسرائيلي يسلّم جثماني شهيدين فلسطينيين بعد احتجازهما لعامين

الاحتلال يسلّم جثماني الشهيدين محمد عمرو وأشرف هلسة بعد احتجازهما لعامين (مواقع التواصل)
4/1/2023

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثماني شهيدين فلسطينيين، بعد احتجازهما لنحو عامين، إلى الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الهيئة في بيان صباح اليوم الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية سلّمت جثمانَي الشهيد أشرف هلسة (30 عامًا) من بلدة السواحرة شرقي القدس، والشهيد محمد عمرو (36 عامًا) من بلدة حلحول جنوبي الضفة.

وفي الأول من فبراير/شباط 2021، استُشهد عمرو بالقرب من تجمّع غوش عتصيون الاستيطاني قرب بيت لحم، بينما استُشهد هلسة في 17 أغسطس/آب 2020 عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ومع تسليم الجثمانين، تواصل السلطات الإسرائيلية احتجاز جثامين 114 فلسطينيًّا، كما تحتجز جثامين 256 فلسطينيًّا منذ سنوات في ما تُسمى “مقابر الأرقام”، وهي مدافن مثبت فوق كل قبر منها لوحة معدنية تحمل رقمًا بدل اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص عن الجثمان تحتفظ به الجهات الإسرائيلية.

 

 

المصدر : وكالة الأنباء الفلسطينية