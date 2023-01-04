الاحتلال الإسرائيلي يسلّم جثماني شهيدين فلسطينيين بعد احتجازهما لعامين

سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي جثماني شهيدين فلسطينيين، بعد احتجازهما لنحو عامين، إلى الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت الهيئة في بيان صباح اليوم الأربعاء، إن السلطات الإسرائيلية سلّمت جثمانَي الشهيد أشرف هلسة (30 عامًا) من بلدة السواحرة شرقي القدس، والشهيد محمد عمرو (36 عامًا) من بلدة حلحول جنوبي الضفة.

شاهد| وداع مؤثر لوالدة الشاب أشرف هلسة من بلدة السواحرة شرق القدس المحتلة، والذي ارتقى على أبواب المسجد الأقصى واحتجز الاحتلال جثمانه لما يقارب عامين ونصف. pic.twitter.com/eOaNHGX2K8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 4, 2023

وفي الأول من فبراير/شباط 2021، استُشهد عمرو بالقرب من تجمّع غوش عتصيون الاستيطاني قرب بيت لحم، بينما استُشهد هلسة في 17 أغسطس/آب 2020 عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

تسليم جثمانيّ الشهيدان اشرف هلسة من بلدة السواحرة ومحمد عمرو من مدينة حلحول بعد احتجاز جثمانيهما ما يقارب العامين. pic.twitter.com/WhjV2UeoXZ — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) January 4, 2023

من وداع الشهيد محمد عمرو بعد تسليم الاحتلال لجثمانه الذي احتجزه لعامين / الخليل pic.twitter.com/JJoUDNY3d7 — باسل ابو حسان (@basel_abuhassan) January 4, 2023

#الاحتلال يسلم جثمان الشهيد #محمد_عمرو من حلحول أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان لها صباح الاربعاء، “إستلام جثمان #الشهيد محمد حسين عمرو (35 عاما) من مدينة حلحول بمحافظة #الخليل ظهراً، من قبل طواقم الهيئة في الخليل و #الهلال_الاحمر الفلسطيني وذوي الشهيد” . pic.twitter.com/C0J8DeRrme — manar30years (@manar30years) January 4, 2023

تغطية صحفية

خاص #ساحات.. "وحدة وحدة وطنية.. كل القوى الثورية".. هتاف الجماهير خلال تشييع جثمان الشهيد محمد عمرو في حلحول قضاء #الخليل pic.twitter.com/Xksl0eSyST — ساحات 🇵🇸 – عاجل (@Sa7atPlBreaking) January 4, 2023

ومع تسليم الجثمانين، تواصل السلطات الإسرائيلية احتجاز جثامين 114 فلسطينيًّا، كما تحتجز جثامين 256 فلسطينيًّا منذ سنوات في ما تُسمى “مقابر الأرقام”، وهي مدافن مثبت فوق كل قبر منها لوحة معدنية تحمل رقمًا بدل اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص عن الجثمان تحتفظ به الجهات الإسرائيلية.

تغطية صحفية: "مراسم عسكرية في تشييع جثمان الشـهـيد محمد عمرو من المستشفى الأهلي بمدينة #الخليل". pic.twitter.com/BYlT86s7fR — رائد الكرمي (@rartvihf) January 4, 2023

أشرف هلسة ينام في قبره بعد احتجاز دام عامين وأربعة اشهر في ثلاجات الاحتلا.ل pic.twitter.com/T05ca15iWl — Jmedia (@Jmediaps) January 4, 2023

#فلسطين | جانب من وداع وتشييع الشهيد أشرف هلسة في رام الله بعد تسلم جثمانه من سلطات الاحتلال. pic.twitter.com/W1MOMl5YIy — غرب آسيا – عاجل (@WANbreaking) January 4, 2023