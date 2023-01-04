إصابات واعتقالات خلال حملات دهم لقوات الاحتلال في الضفة الغربية (فيديو)

أصيب فلسطينيان بجروح، اليوم الأربعاء، واعتُقل آخرون خلال مداهمة قوات الاحتلال لمحافظات عدة بالضفة الغربية، كما دعست شابا أثناء اقتحامها بلدة الزبابدة، مما أدى إلى إصابته برضوض.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن شهود عيان أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة أطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان.

تغطية صحفية: "لحظة اعتقال الأسير المحرر طارق الكوني من نابلس صباح اليوم". pic.twitter.com/T1sM5I1WgE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 4, 2023

وأصيب أحد الشبان بالرصاص في الكتف والقدم، وقامت دورية عسكرية بدعسه بعد أن سقط على الأرض، ونُقل إلى مستشفى جنين لتلقي العلاج، كما دعست شابا آخر أثناء اقتحامها بلدة الزبابدة، مما أدى إلى إصابته برضوض.

واعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين، وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن الجيش الإسرائيلي نفّذ حملة اعتقالات شملت 11 فلسطينيا خلال عمليات دهم في الضفة الغربية المحتلة، من بينهم 3 في جنين بدعوى أنهم مطلوبون للأجهزة الأمنية.

📹 متابعة صفا| جرافات بلدية الاحتلال تشرع بهدم منزل المقدسي محمد الأعور في عين اللوزة ببلدة سلوان pic.twitter.com/zF51w1GSDD — وكالة صفا (@SafaPs) January 4, 2023

سياسة الهدم

وهدمت آليات وجرافات بلدية الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزل الفلسطيني (محمد أحمد عاصي الأعور) في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وقامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال والشرطة ترافقها جرافتان بهدم المنزل قيد الإنشاء في سلوان، وكانت العائلة المكونة من 10 أفراد تنوي الانتقال والعيش فيه، إلا أن قوات الاحتلال هدمته رغم استمرار جلسات المحكمة بشأن المنزل.

تغطية صحفية: "إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في حي كريسة بمدينة دورا من بينهم مصلين".#فلسطين pic.twitter.com/ULO6m7cOLV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 4, 2023

حالات اختناق

وأصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، اليوم الأربعاء، خلال المواجهات التي اندلعت عقب هدم قوات الاحتلال أملاكا لفلسطيني في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، بحجة عدم الترخيص.

📹 متابعة صفا| انزلاق جرافة الاحتلال بعد هدم منزل محمد الاعور pic.twitter.com/DAnlizbSLR — وكالة صفا (@SafaPs) January 4, 2023

وذكرت (وفا) أن عشرات المواطنين أصيبوا بحالات اختناق في منطقة التل جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت عقب عملية الهدم.

يُذكر أن الاحتلال صعّد في الآونة الأخيرة من هجمته الاستيطانية في منطقة “أبو سود”، تمثلت بهدم منازل وإخطار أخرى بالهدم وإيقاف البناء.

تغطية صحفية: "مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية قرب باب الرحمة".#فلسطين pic.twitter.com/Mc8tVQveRn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 4, 2023

اقتحام الأقصى

واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية داخل باحاته بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

يُذكر أن 168 مستوطنا اقتحموا الأقصى أمس الثلاثاء، سبقهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

ويتعرض الأقصى لسلسلة اقتحامات من المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.