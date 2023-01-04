أردوغان يعلن تعديل زيادة رواتب الموظفين من 25 إلى 30%

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراء تعديل على زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمتقاعدين لتصبح 30% بدلًا من 25%.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان، اليوم الأربعاء، في اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان التركي.

وأوضح أردوغان أن حكومته وفرت الإمكانات اللازمة لرفع الزيادة المعلنة سابقًا إلى 30%. مضيفًا أنه بعد الزيادة المعدلة، ارتفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين من 3500 إلى 5500 ليرة تركية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن هذه الزيادة سيتم تطبيقها ابتداء من يناير/كانون الثاني الجاري.

وخلال الخطاب ذاته، سرد أردوغان إنجازات حكومته خلال العام 2022، مؤكدًا مواصلة الخدمات الهادفة لرفع مستوى معيشة المواطنين خلال العام 2023.

وشدد على أن حكومته ستصب اهتمامها خلال العام الجديد على تطوير السكك الحديدية، مبينًا أن وزارة النقل ستعمل على إتمام العديد من مشاريع القطارات السريعة التي تربط بين عدد من الولايات.

بشائر الغاز

وعلى صعيد المجال الطاقي، قال أردوغان إن 8 آلاف عامل يعمل حاليًا في مشروع “نقل الغاز الطبيعي الذي اكتشفناه في البحر الأسود إلى نظامنا الوطني”.

وأفاد أن إجمالي كمية الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود قُدرت بنحو 710 مليارات متر مكعب، وأن قيمة الاحتياطي المكتشف تصل إلى 1 تريليون دولار.

كما أشاد أردوغان بالصناعات الدفاعية التركية، مبينًا أن تركيا تمكنت في السنوات الأخيرة من إنتاج العديد من الأسلحة المتطورة بإمكاناتها المحلية وخبراتها الوطنية.

وتابع قائلًا “عندما أعلنا عن صاروخ (طيفون)، نرى اليونان ترتعش من الخوف، أقول لليونانيين حافظوا على هدوئكم فلا شأن لنا مع أثينا ولا نمس من لا يمسنا”.