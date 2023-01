فيلم خيالي صار حقيقة.. “روبوت معدني” يتحول إلى سائل ثم يعود صلبا (فيديو)

نجح فريق من الباحثين بجامعات صينية في ابتكار روبوت مرِن متغير الشكل يمكنه التبدل بين الحالتين الصلبة والسائلة، في مشهد يعيد إلى الأذهان شخصية روبوت خيالي في فيلم “Terminator 2” الصادر عام 1991.

وأشار الباحثون في الدراسة التي نشرت بمجلة “ماتر” (Matter) في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، إلى أن الروبوت يتم التحكم فيه عن بعد عن طريق المجال المغناطيسي، وهو ما يأملون تطويره للإسهام في المجالات الطبية.

وأفادت الدراسة، بأن هذا الابتكار الذي أطلقوا عليه اسم “تي-1000” قد يكون النواة لتطوير روبوتات مرنة يمكنها أن تتحرك في الممرات الضيقة والأماكن المغلقة بتوجيه خارجي.

وشارك الباحثون مقطعًا مصورًا للروبوت وهو يحاول الخروج من أحد العوائق التي حُبس خلفها، حيث تتغير حالته وشكله من الصلب إلى السائل، فيتمكن من الخروج من محبسه ثم يعود صلبًا.

وطبقًا للمهندس كارمل ماجيدي، أحد المشاركين في الدراسة، فإنّ الباحثين اعتمدوا على معدن الجاليوم الذي يذوب عند حوالي 30 درجة مئوية، وبالتالي يمكن للمجال المغناطيسي إذابته، وبعدها يعود إلى حالته الصلبة بمجرد تركه في درجة حرارة الغرفة.

ويتمتع الروبوت الجديد بقوة كبيرة، وذلك لخصائص معدن الجاليوم المميزة، التي تمكنه من تحمل أكثر من وزنه بـ10 آلاف ضعف، كما تصفه الدراسة بأنه يجمع بين القوة الميكانيكية العالية، وسعة التحميل الكبيرة، والحركة السريعة، والقدرة الممتازة على التحكم.

Watch this #robot remove an object from a model stomach. This robot can shape-shift, deliver drugs, solder circuits, and more, all via the power of magnets. @SoftMachinesLab @ChengfengPan

Read more in @matter_cp: https://t.co/eHRhE0hCKo pic.twitter.com/jtASX0UumZ

— Cell Press (@CellPressNews) January 27, 2023