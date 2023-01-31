نجا بها من القصف فكانت نعم الصاحب.. نازح سوري يغنّي حكايته على الربابة (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر قصة نازح سوري خرج بربابته من تحت القصف فكانت نعم المواسي له وسط الفقد والقهر.

خرج أبو سمير النازح السوري من ريف حماة الشرقي بربابته من تحت القصف فصحبته في مأساته، ليغني على أوتار الألم “يا با 10 سنين من عمري”.

يقول أبو سمير الذي نزح إلى ريف إدلب بالشمال السوري “طلعوا معايا 20 من أولادي وأولاد أولادي يعني 30 – 35 نفسا، ومن كثرة الضغط والقهر فقدت 4 أولاد و3 من إخوتي أيضًا”.

ويضيف “عندما تضيق عليّ الدنيا أسحب الربابة وأختلي بنفسي وأعزف نصف ساعة أو ساعة، أبكي شوية وأفضي عن بالي شوية”.

عانى أبو سمير الفقد والقهر وتواسيه الربابة على ضيق العيش ولا يملك سواها في مواجهة القهر.