على كرسي متحرك.. أم سورية تعول ابنها المقعد وقططها العشر (فيديو)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر قصة أم سورية نازحة ترعى ابنها المقعد و10 من القطط.

وفقدت ابتسام السيد (61 عاما) أحد أبنائها وأصيب الآخر بالشلل جراء هجمات النظام السوري، واضطرت إلى النزوح من معرة النعمان ليستقر بها الحال في إدلب بالشمال السوري عام 2019.

وتتحمل الأم مسؤولية ابنها المقعد وقططها التي اصطحبتها معها حيث تتشارك معها الطعام الذي تحصل عليه من مساعدات الجيران رغم معاناتها من صعوبة المشي بسبب إصابتها بمرض السكري.

وتسببت الحرب في سوريا بمقتل نحو نصف مليون شخص، ودفعت نحو 90% من سكانها إلى العيش تحت خط الفقر.