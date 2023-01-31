ظنوا أنها أمّه.. مَن الفلسطينية التي أنقذت جثمان أحد شهداء جنين وزفّته من دارها؟ (فيديو)

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثرًا لإحدى السيدات الفلسطينيات وهي تؤمّن جثمان الشهيد عزالدين الصلاحات من مخيم جنين، في ساحة منزلها، بعد استشهاده برصاص قنّاصة الاحتلال الإسرائيلي.

ويوثّق الفيديو المتداول، إيواء السيدة إيمان مشارقة لجثة الشهيد صلاحات، بعد سحبه لمنزلها في المخيم، ومحاولتها إلباسه للكوفية الفلسطينية، وهي تردد بحزن وأسى “مع السلامة يمّا مع السلامة”.

وظن النشطاء في بادئ الأمر أن السيدة هي أم الشهيد، ليتفاجأوا بعد ذلك أنه صديق ابنها، وقالت السيدة إيمان “ابني كان واعد عز إنه لما يتزوج، نعمل له زفة عريس من دارنا، وعملنا له زفة عريس من دارنا”، وتابعت “عز كان مرح كريم طيب.. كل الصفات الحلوة كانت مجتمعة فيه”.

ظنها الجميع أنها أم الشهيد.. من هي السيدة التي أنقذت جثمان #عز_الدين_صلاحات؟ pic.twitter.com/naGi6P5L43 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 30, 2023

كما تداول رواد المنصات مقاطع فيديو توثّق لحظة اشتباك الشهيد الصلاحات مع قوات الاحتلال بسلاحه، فيما ودعته والدته بكلمات مؤثرة أثارت حزن وتعاطف المغردين.

وعبّر ناشطون ومغردون، عن تأثرهم بالفيديو، معبرين عن حالة الحزن الكبيرة التي أصابتهم، ووصفوه بأنه “مشهد يدمي القلب، وبأنه “فوق الوصف”.

لحظة استشهاد المشتبك عز الدين صلاحات خلال اقتحام مخيم جنين صباح اليوم. pic.twitter.com/bNhyQ44f0q — Hisham Abu Shaqrah | هشام أبو شقرة (@HShaqrah) January 26, 2023

وارتقى صلاحات (22 عامًا)، وهو أحد عناصر كتائب شهداء الأقصى، برصاص الاحتلال بعد عملية اقتحام مخيم جنين يوم الخميس (26 يناير)، التي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين بينهم امرأة مسنة، وإصابة آخرين.

وكتبت الصحفية ميرفت درويش معلقة على المشهد: “شهيد و3 دور، دار ربته، ودار آوته، ودار الخلود”.

وكتبت الصحفية الفلسطينية أزهار حمودة عبر حسابها بتويتر: “مشهد يدمي القلب.. للشهيد البطل عز الدين صلاحات، بعد سحب جثمانه لداخل أحد المنازل في مخيم جنين، مع السلامة يا عز مع السلامة يامسك فايح”.

#مشهد يدمي القلب .. #للشهيد البطل عز الدين صلاحات، بعد سحب جثمانه لداخل أحد المنازل في مخيم جنين

مع #السلامة ي عز مع السلامة يامسك pic.twitter.com/YqBhxkdoQz — Press Azhar Hamouda🇵🇸 (@23_hamouda) January 27, 2023