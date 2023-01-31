ترتجف بردا.. طفلة سورية نازحة تستوقف مراسل الجزيرة مباشر لتطلب أمنية وحيدة (فيديو)

استوقفت طفلة سورية صغيرة مراسل الجزيرة مباشر في مخيم للنازحين، وطالبته بتصويرها لتقف وتتحدث أمام الكاميرا وهي ترتجف من شدة البرد وتطالب بملابس لتدفئتها.

وتفقّد الزميل علاء الدين اليوسف مخيم “ريف حلب الجنوبي” في الشمال السوري خلال جولة للجزيرة مباشر في مخيمات النازحين ضمن حملة “12 شتاءً قارسًا” لتسليط الضوء على مآسيهم وسط انخفاض درجات الحرارة وتردي الأوضاع المعيشية.

الطفلة “فطوم” طلبت من المراسل تصويرها، وأوقف حديثه ليلبي طلبها ويقول إنه سيعطيها الصورة بعد قليل، إلا أن الطفلة الصغيرة التي كانت ترتجف من البرد قالت إنها تريد “ملابس”، لتعكس بذلك أكبر أمنياتها واحتياجاتها من الحياة في تلك اللحظة.

واستطلعت الجزيرة مباشر أوضاع النازحين في المخيم الذي حمل اسم المنطقة التي نزح منها هؤلاء.





وأظهرت اللقطات تردي الأوضاع المعيشية في خيام مهترئة يقول قاطنوها إنها بليت منذ سنوات ولم يجر تغييرها أو صيانتها.

وأغرقت مياه الأمطار والصرف الصحي المكشوف شوارع المخيم، وأحاطت بخيامه والجدران المتهدمة التي علقت عليها بعد الخيام.

ويقول النازحون في المخيم إنهم يعانون بسبب غياب التدفئة واهتراء الخيام، وانتشار مياه الصرف الصحي التي تحمل معها أمراضًا يعجزون عن مجابهتها.