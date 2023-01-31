تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 31 يناير/ كانون الثاني 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 31 يناير/ كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
تونس
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لمنظّمة “أنا يقظ” التونسية للإعلان عن مؤشّر مدركات الفساد لسنة 2023.
موسكو
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره المصري.
طوكيو
12:15 بتوقيت مكة المكرمة.
لقاء بين رئيس الوزراء الياباني والأمين العام للناتو.
مارسيليا
12:30 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرات في مدن فرنسية ضد قانون نظام التقاعد.
إدلب
15:10 بتوقيت مكة المكرمة.
جولة ترصد تأثير المنخفض الجوي على النازحين في مخيمات الشمال السوري.
فلسطين
16:45 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
الخرطوم
17:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان.
رام الله
19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
استقبال الأسير الفلسطيني عدي عليان المفرج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
بروكسل – بلجيكا
19:30 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لمنسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي.