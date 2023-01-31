تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 31 يناير/ كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الثلاثاء 31 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

تونس

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لمنظّمة “أنا يقظ” التونسية للإعلان عن مؤشّر مدركات الفساد لسنة 2023.

موسكو

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره المصري.

طوكيو

12:15 بتوقيت مكة المكرمة.

لقاء بين رئيس الوزراء الياباني والأمين العام للناتو.

مارسيليا

12:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرات في مدن فرنسية ضد قانون نظام التقاعد.

إدلب

15:10 بتوقيت مكة المكرمة.

جولة ترصد تأثير المنخفض الجوي على النازحين في مخيمات الشمال السوري.

فلسطين

16:45 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

الخرطوم

17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اتفاق جوبا لسلام السودان.

رام الله

19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

استقبال الأسير الفلسطيني عدي عليان المفرج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

بروكسل – بلجيكا

19:30 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لمنسق الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي.