تشاهدون اليوم الاثنين 30 يناير/كانون الثاني على الجزيرة مباشر

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الإثنين 30 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

القاهرة

10:00 بتوقيت مكة المكرمة

الرئيس المصري يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

بيجين

10:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الصينية

طهران

10:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية

الخليل – فلسطين

10:30 بتوقيت مكة المكرمة

رصد أوضاع أهالي قرية الزويدين بشأن تسلمهم إخطارات من الاحتلال بهدم منازلهم

غزة – فلسطين

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة أمام مقر الصليب الأحمر للتضامن مع الأسري في سجون الاحتلال

إدلب – سوريا

11:00بتوقيت مكة المكرمة

وقفة في باب الهوى رفضاً لموجة الإساءة والتطاول على المصحف الشريف في أوربا

سيول

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

لقاء الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بوزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزير الدفاع الوطني لي جونغ سوب

تونس

11:30 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لشبكة مراقبون بشأن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

لاهاي

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

جلسة لمحكمة العدل الدولية بشأن أرمينيا وأذربيجان

موسكو

13:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره الباكستاني

غزة – فلسطين

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

إضراب أعضاء من اتحاد الموظفين العرب العاملين في “الأونروا” للمطالبة بحقوقهم

الخرطوم – السودان

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

ختام فعاليات منتدى قضايا الثورة التي تنظمه نقابة الصحفيين السودانيين

تونس

12:30 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية

القاهرة

12:35 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي

الخرطوم – السودان

13:00 بتوقيت الدوحة

جلسة نقاشية بشأن مستجدات العملية السياسية ينظمها منتدى القضايا الانتقالية

ألمانيا

13:20 بتوقيت مكة المكرمة

زيارة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لوحدات المهمات الخارجية بالجيش

الخرطوم – السودان

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لقوى الحراك الوطني للإعلان عن رؤيتهم بشأن المبادرة المصرية

بروكسل

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمفوضية الأوربية

سوريا

14:30 بتوقيت مكة المكرمة

12 شتاءً قارساً.. رصد أوضاع النازحين السوريين في مخيمات الشمال السوري في ظل الظروف الإنسانية ولاسيما تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة

القدس المحتلة

15:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

الخرطوم – السودان

15:00 بتوقيت مكة المكرمة

جلسة نقاشية بشأن مستجدات الاتفاق السياسي الإطاري

جنين – فلسطين

15:30 بتوقيت مكة المكرمة

رصد أوضاع عائلة فلسطينية حولت قوات الاحتلال منزلهم إلى ثكنة عسكرية

الدوحة

16:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للإعلان عن بطولة “زوروا قطر” كأس العالم للتزلج الشراعي الحر 2023

إعزاز – سوريا

16:00بتوقيت مكة المكرمة

وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة النظام السوري تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة

باريس

17:30 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي في ختام اجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع في فرنسا وأستراليا

لندن

17:30 بتوقيت مكة المكرمة

استجواب وزير الدفاع البريطاني خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني

نيويورك

18:00 بتوقيت مكة المكرمة

جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تجديد ولاية البعثة الأممية في قبرص

القدس المحتلة

18:15 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي

رام الله – فلسطين

19:00 بتوقيت مكة المكرمة

استقبال الأسير المفرج عنه “عدي عليان” بعد قضائه 9 سنوات في سجون الاحتلال

نيويورك

20:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة

لاهاي – هولاندا

20:15 بتوقيت مكة المكرمة

رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي يلتقي بالرئيس الفرنسي ماكرون

ساوباولو

20:30 بتوقيت مكة المكرمة

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس

تونس

23:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لجبهة الخلاص الوطني بشأن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية