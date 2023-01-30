تشاهدون اليوم الاثنين 30 يناير/كانون الثاني على الجزيرة مباشر
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الإثنين 30 يناير/ كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
القاهرة
10:00 بتوقيت مكة المكرمة
الرئيس المصري يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
بيجين
10:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الصينية
طهران
10:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية
الخليل – فلسطين
10:30 بتوقيت مكة المكرمة
رصد أوضاع أهالي قرية الزويدين بشأن تسلمهم إخطارات من الاحتلال بهدم منازلهم
غزة – فلسطين
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة أمام مقر الصليب الأحمر للتضامن مع الأسري في سجون الاحتلال
إدلب – سوريا
11:00بتوقيت مكة المكرمة
وقفة في باب الهوى رفضاً لموجة الإساءة والتطاول على المصحف الشريف في أوربا
سيول
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
لقاء الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ بوزير خارجية كوريا الجنوبية بارك جين ووزير الدفاع الوطني لي جونغ سوب
تونس
11:30 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لشبكة مراقبون بشأن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية
لاهاي
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
جلسة لمحكمة العدل الدولية بشأن أرمينيا وأذربيجان
موسكو
13:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي ونظيره الباكستاني
غزة – فلسطين
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
إضراب أعضاء من اتحاد الموظفين العرب العاملين في “الأونروا” للمطالبة بحقوقهم
الخرطوم – السودان
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
ختام فعاليات منتدى قضايا الثورة التي تنظمه نقابة الصحفيين السودانيين
تونس
12:30 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية
القاهرة
12:35 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي
الخرطوم – السودان
13:00 بتوقيت الدوحة
جلسة نقاشية بشأن مستجدات العملية السياسية ينظمها منتدى القضايا الانتقالية
ألمانيا
13:20 بتوقيت مكة المكرمة
زيارة وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس لوحدات المهمات الخارجية بالجيش
الخرطوم – السودان
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لقوى الحراك الوطني للإعلان عن رؤيتهم بشأن المبادرة المصرية
بروكسل
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمفوضية الأوربية
سوريا
14:30 بتوقيت مكة المكرمة
12 شتاءً قارساً.. رصد أوضاع النازحين السوريين في مخيمات الشمال السوري في ظل الظروف الإنسانية ولاسيما تساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة
القدس المحتلة
15:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
الخرطوم – السودان
15:00 بتوقيت مكة المكرمة
جلسة نقاشية بشأن مستجدات الاتفاق السياسي الإطاري
جنين – فلسطين
15:30 بتوقيت مكة المكرمة
رصد أوضاع عائلة فلسطينية حولت قوات الاحتلال منزلهم إلى ثكنة عسكرية
الدوحة
16:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للإعلان عن بطولة “زوروا قطر” كأس العالم للتزلج الشراعي الحر 2023
إعزاز – سوريا
16:00بتوقيت مكة المكرمة
وقفة احتجاجية للمطالبة بمحاسبة النظام السوري تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة
باريس
17:30 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي في ختام اجتماع بين وزراء الخارجية والدفاع في فرنسا وأستراليا
لندن
17:30 بتوقيت مكة المكرمة
استجواب وزير الدفاع البريطاني خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني
نيويورك
18:00 بتوقيت مكة المكرمة
جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن تجديد ولاية البعثة الأممية في قبرص
القدس المحتلة
18:15 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الخارجية الأمريكي
رام الله – فلسطين
19:00 بتوقيت مكة المكرمة
استقبال الأسير المفرج عنه “عدي عليان” بعد قضائه 9 سنوات في سجون الاحتلال
نيويورك
20:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة
لاهاي – هولاندا
20:15 بتوقيت مكة المكرمة
رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي يلتقي بالرئيس الفرنسي ماكرون
ساوباولو
20:30 بتوقيت مكة المكرمة
الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس
تونس
23:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لجبهة الخلاص الوطني بشأن الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية