وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى (فيديو)

اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وهذه أول عملية اقتحام لزعيم الصهيونية الدينية المتطرفة بعد توليه حقيبة الأمن القومي. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن بن غفير قوله إن الحكومة الإسرائيلية “لن تستسلم لتهديدات” حركة المقاومة الإسلامية (حماس).





مستوطنون يؤدون صلوات وطقوس تلمودية خلال اقتحامهم للمسجد الأقصى من باب الملك فيصل pic.twitter.com/HO4WoDZ3aS — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 3, 2023

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المنتمي لليمين المتطرف مجمع المسجد الأقصى في خطوة أدانها الفلسطينيون ووصفوها بأنها استفزازية، وذلك رغم تحذيرات من أن الاقتحام قد يؤدي إلى أعمال عنف.

وكان زعيم المعارضة ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد قد حذر من أن زيارة بن غفير قد تثير أعمال عنف.

القناة 12 العبرية: تهديدات حمـــــــاس مرت عبر الوسيط المصري ووسطاء الأمم المتحدة الذين قالوا إن الحركة لن تقف مكتوفة الأيدي إذا اقتحم بن غفير الأقصى وهذا سيؤدي إلى التصعيد. pic.twitter.com/EClNpvcpCT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 2, 2023

تضليل إعلامي

وتأتي عملية الاقتحام دون إعلان مسبق، بعد أن أشاعت مصادر إسرائيلية بأنه قرر إرجاء الزيارة بطلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وكان بن غفير قد أعلن عزمه اقتحام المسجد ولكنه لم يحدد موعدا لذلك.

ويأتي الاقتحام، خلافا للتقارير الإسرائيلية التي أفادت بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى عقب الجلسة التي جمعته مساء الاثنين برئيس الحكومة نتنياهو.

نائب محافظ القدس عبد الله صيام: "اقتحام المتطرف بن غفير للمسجد الأقصى شبيه باقتحام شارون عام 2000 ولن يمر مرور الكرام لأن القدس والضفة الغربية على صفيح ساخن".#فلسطين #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/I6CBD13dL2 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 3, 2023

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية (كان) بأن جهاز المخابرات “الشاباك” هو الذي أعطى الضوء الأخضر لوزير الأمن القومي بن غفير، وسمح له باقتحام المسجد الأقصى.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قرار دخول بن غفير للحرم القدسي اتخذ أمس خلال اجتماعه مع نتنياهو، وتم الاقتحام عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للأقصى، في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء وشمل جولة في باحات المسجد.

المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحراسة مشددة #عاجلhttps://t.co/f0zIb0peIH — Quds Press | قدس برس (@QudsPress) January 3, 2023

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، قد ذكرت أمس أن حركة حماس أرسلت رسالة عبر الوسيط المصري والأمم المتحدة، مفادها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا نفذ بن غفير تهديده باقتحام المسجد الأقصى.

وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى مرارا، ولكن بصفته الشخصية ثم بصفته نائبا في الكنيست، ووعد خلال حملته الانتخابية باقتحام المسجد إذا أصبح وزيرا.

#عاجل وسط حماية أمنية مشددة .. وزير أمن الاحتلال إيتمار بن جبير يقتحم المسجد الأقصى pic.twitter.com/XMnFKQcVTq — AlQastal القسطل (@AlQastalps) January 3, 2023

إدانات فلسطينية

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية اقتحام الأقصى من قبل الوزير الإسرائيلي، واعتبرته استفزازا غير مسبوق وتهديدا خطيرا، واستخفافا بالمطالبات بوقف الاقتحامات، وتشريعًا لمزيد منها، واستباحة للأقصى من قبل غلاة المستوطنين، وتشجيعًا لهم، وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى.

عضو الكنيست "دفورا بيطون" من مستوطنة "سديروت": "معالي الوزير بن غفير، لماذا تُصر على اقتحام الأقصى؟ نحن نخشى على مستقبل أبنائنا، أخبرنا متى ستقتحم، حتى نعرف كيف نهرب إلى الشمال". pic.twitter.com/QWaPzgoZ9h — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 2, 2023

وحمّلت الوزارة الفلسطينية رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على الأقصى، وقالت إنها ستتابع الأمر “على المستويات كافة بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية”.

من جانبها، اعتبرت حماس اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى جريمة واستمرارًا لعدوان إسرائيل على المقدسات وحربًا على هويتها العربية.

وأكد المتحدث باسم الحركة حازم قاسم في تصريحات صحفية أن “الشعب الفلسطيني سيواصل دفاعه عن مقدساته ومسجده الأقصى وقتاله من أجل تطهيره من دنس الاحتلال”.

حماس: شعبنا سيواصل دفاعه عن مقدساته ومسجده الأقصى #عاجلhttps://t.co/SlW7t4y69T — Quds Press | قدس برس (@QudsPress) January 3, 2023

وأدى بن غفير اليمين الدستورية الأسبوع الماضي ضمن حكومة جديدة برئاسة بنيامين نتنياهو تضم أحزابا يمينية متطرفة وأخرى دينية.