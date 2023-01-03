لحظات مؤثرة لمعتقل مصري يعانق طفلتيه عقب خروجه بعد 4 سنوات من السجن (شاهد)

أظهر مقطع مصور لحظات مؤثرة للمهندس المصري أحمد بدوي وهو يعانق طفلتيه عقب خروجه من السجن، حيث أُخلي سبيله بعد اعتقال دام نحو 4 سنوات.

واعتقل بدوي بسبب وقوفه منفردًا رافعًا لافتة كتب عليها “لا لتعديل الدستور” في 21 أبريل/ نيسان عام 2019، ووجّهت إليه تهم “نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها”.

وظهرت ابنة بدوي وهي تجري بلهفة نحو أبيها لحظة خروجه من السجن ليسرع الخطى نحوها ويحتضنها بقوة ثم تنضم إليهما ابنته الأخرى وزوجته ثم والدته وبقية الأسرة والأصدقاء في مشهد يكشف شدة الحنين والاشتياق.

وفي أول أيام العام الجديد 2023، أخلت نيابة أمن الدولة العليا (المعنية بقضايا الأمن القومي) سبيل بدوي مع عدد من المعتقلين، بينهم الممثل حمادة صميدة الذي تصدر اسمه محرك بحث غوغل في مصر عقب الإفراج عنه بساعات.

وكان صميدة قد ألقي عليه القبض في أغسطس/ آب الماضي إثر اتهامه “بنشر وترويج أخبار كاذبة”.

وأعلنت لجنة العفو الرئاسي بمصر، الأحد، إخلاء سبيل 27 محبوسًا احتياطيًّا، في أول دفعة إفراجات بالعام الجديد، ونشر عضو اللجنة محمد عبد العزيز قائمة بأسمائهم عبر صفحته على فيسبوك.

ووفق القانون المصري، فإن النائب العام هو صاحب سلطة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًّا، ولرئيس البلاد حق العفو عن كل العقوبة أو بعضها لمن صدرت عليهم أحكام نهائية.

وفي 24 أبريل/ نيسان 2022، جرى تفعيل لجنة العفو مع إعادة تشكيلها بتوجيه رئاسي، بالتزامن مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبدء أول حوار وطني منذ وصوله إلى السلطة في 2014.