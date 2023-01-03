حصدت ملايين المشاهدات.. تنفيذ ركلة حرة بطريقة غريبة تثير السخرية على مواقع التواصل (فيديو)

حقق مقطع فيديو تداولا واسعا على مواقع التواصل، ويُظهر طريقة تنفيذ لاعبي أحد الأندية اليابانية لكرة القدم ركلة حرة مباشرة بطريقة غريبة وطريفة، رغم تأخر فريقهم في النتيجة (0-2)، مما أثار سخرية العديد من المتابعين.

ونشر أحد الحسابات اليابانية على تويتر فيديو للقطة التي نفّذ فيها لاعبو فريق (تاكاغاوا جاغوين) ركلة حرة مباشرة بشكل غير اعتيادي، حيث دار 3 لاعبين حول بعضهم قبل تسديد الكرة، في محاولة منهم لتشتيت لاعبي حائط الصد من الفريق المنافس أثناء تنفيذها، إلا أن الإنهاء جاء بشكل سيئ للغاية، وذهبت الكرة أرضية سهلة إلى خارج الملعب.

وحصد الفيديو ملايين المشاهدات، حيث شاركته حسابات رياضية عديدة على مواقع التواصل.

وجاءت هذه اللقطة ضمن مباراة تاكاغاوا ضد فريق هيغاشياما، في منافسات الجولة الثالثة من بطولة كرة القدم بالمدارس الثانوية اليابانية “101”.

وتفاعل مغردون مع اللقطة الطريفة التي لاقت سخرية المتابعين، بسبب طريقة التنفيذ وسوء الإنهاء.

👀 تنفيذ ركلة حرة بطريقة غريبة في اليابان 😅pic.twitter.com/67NvfWydWe — 90+ (@90PlusKora) January 2, 2023

فتاحي يا وردة ، غمضي يا وردة وفي الاخير ضاعت 😂😂😂😂 https://t.co/pcikgrMOma — ثمروووش 🎓 (@thmrooosh) January 2, 2023

وكتب أحد المغردين ساخرا “فكرة جميلة يا جماعة، لا تفعلوها مرة أخرى”، بينما قال آخر متهكما “أريد أن أرى كرة القدم تُلعب بهذه الطريقة في الدوري الإنجليزي”.