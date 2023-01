انقسامات في الحزب.. الجمهوريون يتنافسون في الكونغرس قبل شن معركة ضد بايدن

يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء، وهم على استعداد لخوض معركة مع الرئيس جو بايدن، لكن عليهم أولا تجاوز انقساماتهم حول انتخاب زعيمهم.

ويجتمع أعضاء الكونغرس الجدد الذين نجحوا في انتخابات منتصف الولاية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني، الساعة (17:00بتوقيت غرينتش) لتأدية اليمين لمدة عامين.

وسيتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن التعامل مع كونغرس منقسم بعد أن بقي حزبه الديمقراطي مسيطرا على مجلس الشيوخ.

قال النواب الجمهوريون إن الأمريكيين مستعدون لمنعطف، بعد عامين من قيادة الحزب الديمقراطي، ووعدوا بإجراء تحقيقات في إدارة جو بايدن للجائحة والانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

لكن قبل إطلاق هذه المعارك ضد الديمقراطيين، يجب عليهم الاتفاق على انتخاب رئيس لمجلس النواب، وهو أمر غير محسوم بسبب الانقسامات الكبيرة في صفوف الحزب.

وسيتم انتخاب “رئيس مجلس النواب” ثالث أهم شخصية في المشهد السياسي الأمريكي بعد الرئيس ونائبه اليوم الثلاثاء، بأغلبية بسيطة.

وبعد 7 سنوات من محاولته الأولى، يأمل كيفن مكارثي الذي يقود الكتلة الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس منذ 2014، تحقيق هدفه.

لكن موقع النائب عن كاليفورنيا تراجع بسبب الأداء الضعيف للجمهوريين في انتخابات منتصف الولاية، و”الموجة الكبيرة” التي توقعها المحافظون لم تتحقق، وللحزب 222 مقعدا فقط وسيحتاج إلى 218 صوتا لينتخب.

وقد أشارت مجموعة صغيرة من النواب المقربين من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب إلى أنه سيضع شروطا قبل دعمه، فهم يتهمونه بعدم الدفاع بشكل كاف عن الرئيس السابق.

وأكد 3 منهم علنا أنهم سيصوتون ضده، وقال مات غيتز النائب عن ولاية فلوريدا “كيفن لا يؤمن بأي شيء وليس لديه أيديولوجية”.

ويبدو أن كيفن مكارثي يسعى لتقديم ضمانات لهم تفاديا لعرقلة خطوته، ففي عام 2015 كان قد فشل بفارق ضئيل في أن يصبح رئيسا لمجلس النواب في مواجهة تمرد الجناح اليميني للحزب.

لكنه أيضا لا يستطيع الذهاب بعيدا وإبعاد الجمهوريين المعتدلين، ورغم أن هامش المناورة لديه أصبح محدودا، فليس هناك حاليا أي منافس جدي له، ويتم فقط تداول اسم زعيم الكتلة ستيف سكاليز بديلًا محتملًا له من دون أن تكون فرصه جدية.

