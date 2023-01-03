استشهاد فتى فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم(فيديو)

استشهد صباح اليوم الثلاثاء، الطفل الفلسطيني آدم عصام عياد (15 عاما) متأثرا بإصابة في الصدر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة، جنوب بيت لحم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن “استشهاد الطفل آدم عصام شاكر عياد (15 عاما) برصاصة بالصدر أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على بيت لحم فجر اليوم الثلاثاء”.

مصادر محلية:" ارتقاء الفتى آدم عياد برصاص جيش الاحتلال في مخيم الدهيشة في بيت لحم". pic.twitter.com/e4uj0SqkcT — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 3, 2023

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم، وشرعت في دهم منازل المواطنين وتفتيشها، وإثر ذلك اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بصورة عشوائية.

وذكرت أن ذلك أدى إلى إصابة الطفل عياد برصاصة في الصدر نقل إثرها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهناك أعلن الأطباء عن استشهاده، كما أصيب طفل آخر برصاصة في اليد.

صورة تجمع الشهيد الذي ارتقى فجر اليوم، آدم عياد، مع الشهيد عمر مناع الذي ارتقى قبل نحو شهر، وهما من مخيم الدهيشة ببيت لحم. pic.twitter.com/aX1xcRXBUr — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 3, 2023

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم الإضراب الشامل حدادا على روح الشهيد الفتى عياد.

شاهد| وداع مؤثر للفتى آدم عياد الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات في مخيم الدهيشة ببيت لحم، صباح اليوم. pic.twitter.com/Or4j3yXERf — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 3, 2023

وداع مؤثر

وأظهرت مقاطع فيديو، وداعًا مؤثرًا من أسرة الطفل عياد لابنها في المستشفى أثناء محاولات إنقاذه قبل إعلان استشهاده.

ونعت الجبهة الشعبية الشهيد الطفل وقالت “ننعى الشبل آدم عصام عيّاد، من مخيم الدهيشة، والذي ارتقى شهيدًا إثر المواجهات مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم”.

تغطية صحفية: "وصية الشهـيد الفتى آدم عياد الذي ارتقى فجر اليوم برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة ببيت لحم". pic.twitter.com/EjfH0TbVRM — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 3, 2023

وبارتقاء الطفل عياد، يرفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 3، بعد أن استشهد أمس في قرية كفر دان في جنين، محمد سامر حسن حوشية (21 عاما) وفؤاد محمود أحمد عابد (18 عاما).

يذكر أن 224 شهيدا ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.