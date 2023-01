أطباء يحذرون.. وفيات بأقسام الطوارئ في بريطانيا بسبب نقص الرعاية

حذرت منظمات أطباء بريطانية، من تأثير الأزمة الصحية في خدمات الطوارئ، حيث يموت مرضى بسبب عدم الحصول على رعاية كافية في الوقت المناسب، ودعت الحكومة إلى الاستجابة لهذه النقمة الاجتماعية المتزايدة.

ويعاني نظام الخدمة الصحية البريطانية العامة المجانية، منذ أكثر من 10 سنوات من التقشف الشديد، وقد فاقمت أزمته تداعيات وباء كورونا، مما جعله منهكا جدًّا، في أزمة كانت تتصدر بانتظام عناوين الصحف البريطانية.

Some A&E departments are in a "complete state of crisis", warns Royal College of Emergency Medicine @RCollEM. College Vice President, @RCEM_VP, Dr Ian Higginson, said he was in "no doubt" there was a risk to patients estimating 500 deaths a week due to delays. #NHS pic.twitter.com/kXXlZMzu1D — Chamber UK (@ChamberVoice) January 2, 2023

وظهرت هذه الأزمة مجددا يوم الأحد حين قدرت المنظمة التي تمثل موظفي الطوارئ بالكلية الملكية لطب الطوارئ، أن ما بين 300 و500 مريض يموتون كل أسبوع بسبب نقص الرعاية في أقسام الطوارئ وطول صفوف الانتظار في تلك الأقسام.

وقلل مسؤولو المستشفيات من أهمية هذه الأرقام، لكن نائب رئيس الكلية الملكية لطب الطوارئ الدكتور (إيان هيغينسون) دافع عن هذه التقديرات في تصريحات صحفية أمس الاثنين.

وفي الأسبوع الماضي، اضطر مريض واحد من 5 نقلتهم سيارات إسعاف في إنجلترا إلى الانتظار أكثر من ساعة للدخول إلى قسم الطوارئ، كما اضطر عشرات الآلاف من المرضى إلى الانتظار أكثر من 12 ساعة قبل أن يتلقوا الرعاية في أقسام الطوارئ.

Leading barrister Lord Hendy KC has dismissed the suggestion from NHS Employers’ solicitors that doctors could face criminal liability for industrial action as ‘grossly insulting’ and without justification #PayRestoration #BMABallotReadyhttps://t.co/H9T2c1WzeC — Junior Doctors (@BMA_JuniorDocs) December 30, 2022

تبرير حكومي

وتبرر الحكومة الوضع الحالي بتداعيات وباء كوفيد-19 والأمراض الشتوية مثل الإنفلونزا، وتؤكد أنها تريد بذل مزيد من الجهود من أجل المستشفيات، لكنها اتخذت في الآونة الأخيرة سياسة ادخار في الموازنة اعتبرت مشددة.

ورفضت الحكومة طلبات الزيادات التي قدمها الممرضون والممرضات الذين نفذوا في ديسمبر/ كانون الأول، أول حركة إضراب، في حين تجاوز التضخم 10% منذ أشهر.

Our sobering new years message continues to be shared far and wide with the @DailyMirror reporting on the ongoing crisis.https://t.co/ionvwtnDth — The BMA (@TheBMA) January 3, 2023

المرضى يموتون “بدون داع”

وانضمت الجمعية الطبية البريطانية وهي اتحاد لمقدمي الرعاية، إلى التصريحات المحذرة أمس الاثنين، وقال رئيسها (فيل بانفيلد) في بيان “ليس صحيحا أن البلاد لا تملك الإمكانات لإصلاح هذه الفوضى”.

“The Government must step up and take immediate action. Without intervention, waiting lists will continue to grow, patients will continue to suffer, and staff will continue to leave.” @DrPhilBanfield responds to the growing NHS crisis https://t.co/NNQI2QoUcg — The BMA (@TheBMA) January 2, 2023

وأكد أنه “خيار سياسي والمرضى يموتون بدون داع بسبب هذا الخيار”، واعتبر أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر وطالب بتحرك فوري للحكومة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قد قال في تمنياته بمناسبة العام الجديد، إن نظام الصحة البريطاني بين أولوياته، مؤكدا أن حكومته تتخذ إجراءات “حاسمة” لخفض التأخير في جهاز الصحة العام.