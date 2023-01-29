مارسيليا يعلن توصله لاتفاق لضم نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، يوم السبت، توصله لاتفاق مبدئي مع جاره أنجيه لضم المغربي عز الدين أوناحي دون ذكر أي تفاصيل عن قيمة ومدة العقد.

وقال مارسيليا عبر حسابه الرسمي في تويتر، السبت، إنه توصل لاتفاق رسمي مع أنجيه، من أجل ضم أوناحي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

Olympique de Marseille announces an agreement in principle with @AngersSCO, for the permanent transfer of @AzzedineOunahi to the club. pic.twitter.com/idAq9thvFD — Olympique de Marseille 🇬🇧 🇺🇸 (@OM_English) January 28, 2023

وذكرت إذاعة مونت كارلو الفرنسية، أن مارسيليا، سيقدم 10 ملايين يورو لشراء أوناحي من أنجيه، بالإضافة إلى نسبة كبيرة لم تحددها من إعادة البيع مستقبلا.

ولفت لاعب الوسط المغربي الأنظار إليه بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022، ما دفع عدة أندية إلى محاولة التعاقد معه، على رأسها نابولي الإيطالي وإشبيلية الإسباني وليستر سيتي الإنجليزي.

وكان لأوناحي مساهمة كبيرة في بلوغ المنتخب المغربي نصف نهائي المونديال القطري ليصبح أسود الأطلس أول منتخب إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي في أكبر عرس كروي.

يذكر أن النجم المغربي أوناحي تكوَّن في أكاديمية محمد الخامس بالرباط ولعب لنادي الرجاء البيضاوي ثم انتقل للاحتراف في فرنسا من بوابة فريق “ستراسبورغ” للشباب في سن الـ 18. ومن بعدها انتقل إلى فريق “أفرانش” في الدرجة الثالثة في 2020، قبل أن يلتحق بصفوف أنجيه موسم 2021 وخاض معه 48 مباراة مسجلا هدفين مع تمريرتين حاسمتين.