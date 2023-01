مارسيليا يعلن توصله لاتفاق لضم نجم المنتخب المغربي عز الدين أوناحي

أعلن نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، يوم السبت، توصله لاتفاق مبدئي مع جاره أنجيه لضم المغربي عز الدين أوناحي دون ذكر أي تفاصيل عن قيمة ومدة العقد.

وقال مارسيليا عبر حسابه الرسمي في تويتر، السبت، إنه توصل لاتفاق رسمي مع أنجيه، من أجل ضم أوناحي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

Olympique de Marseille announces an agreement in principle with @AngersSCO, for the permanent transfer of @AzzedineOunahi to the club. pic.twitter.com/idAq9thvFD

