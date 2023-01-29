تشاهدون اليوم الأحد 29 يناير/كانون الثاني على الجزيرة مباشر

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأحد 29 يناير/كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

تونس

10:00 بتوقيت مكة المكرمة

افتتاح مراكز الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية التونسية.

تونس

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لهيئة الانتخابات بشأن فتح مراكز الاقتراع وانطلاق الجولة الثانية للانتخابات التشريعية.

الجزائر

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

افتتاح أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

السودان

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

تصريحات للخبير الأممي بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر عقب لقائه وزير العدل والآلية الوطنية لحقوق الإنسان.

كوريا الجنوبية

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ووزيري الخارجية والدفاع في كوريا الجنوبية بارك جين ولي جونغ سوب.

السودان

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة احتجاجية لأساتذة الجامعات السودانية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بمعالجة هيكل الرواتب وتحسين أوضاعهم المعيشية.

السودان

11:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة للعاملين في وزارة الصحة أمام مقر الوزارة للمطالبة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب.

القدس

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو.

غزة

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي أمام مقر بعثة الصليب الأحمر بشأن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يواجهون إجراءات قمعية عقب عملية القدس.

مصر

13:10 بتوقيت مكة المكرمة

وزير الخارجية المصري سامح شكري يستقبل نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

لبنان

13:30 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لوزير الطاقة اللبناني ونظيره القطري ومسؤولين في شركتي “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية بشأن اتفاق لانضمام “قطر للطاقة” إلى تحالف التنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 جنوبي لبنان.

تونس

13:30 بتوقيت مكة المكرمة

مؤتمر صحفي لهيئة الانتخابات بشأن سير عملية التصويت ونسب الإقبال الأولية.

سوريا

14:00 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين السوريين في مخيم “احتيملات” بريف حلب الشمالي وسط البرد القارس ونقص مواد التدفئة.

تونس

20:00 بتوقيت مكة المكرمة

الجزيرة مباشر ترصد إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية التونسية.

رام الله

20:00 بتوقيت مكة المكرمة

وقفة في بلدة سلواد تضامنًا مع الأسير المحكوم بالسجن المؤبد مالك حامد الذي يقبع في العزل الانفرادي منذ 506 أيام.