تشاهدون اليوم الأحد 29 يناير/كانون الثاني على الجزيرة مباشر
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم الأحد 29 يناير/كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
تونس
10:00 بتوقيت مكة المكرمة
افتتاح مراكز الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية التونسية.
تونس
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لهيئة الانتخابات بشأن فتح مراكز الاقتراع وانطلاق الجولة الثانية للانتخابات التشريعية.
الجزائر
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
افتتاح أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
السودان
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
تصريحات للخبير الأممي بشأن أوضاع حقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر عقب لقائه وزير العدل والآلية الوطنية لحقوق الإنسان.
كوريا الجنوبية
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي للأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ووزيري الخارجية والدفاع في كوريا الجنوبية بارك جين ولي جونغ سوب.
السودان
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة احتجاجية لأساتذة الجامعات السودانية أمام مجلس الوزراء للمطالبة بمعالجة هيكل الرواتب وتحسين أوضاعهم المعيشية.
السودان
11:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة للعاملين في وزارة الصحة أمام مقر الوزارة للمطالبة بتحسين بيئة العمل وزيادة الرواتب.
القدس
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو.
غزة
12:00 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي أمام مقر بعثة الصليب الأحمر بشأن مستجدات أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يواجهون إجراءات قمعية عقب عملية القدس.
مصر
13:10 بتوقيت مكة المكرمة
وزير الخارجية المصري سامح شكري يستقبل نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.
لبنان
13:30 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لوزير الطاقة اللبناني ونظيره القطري ومسؤولين في شركتي “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية بشأن اتفاق لانضمام “قطر للطاقة” إلى تحالف التنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9 جنوبي لبنان.
تونس
13:30 بتوقيت مكة المكرمة
مؤتمر صحفي لهيئة الانتخابات بشأن سير عملية التصويت ونسب الإقبال الأولية.
سوريا
14:00 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين السوريين في مخيم “احتيملات” بريف حلب الشمالي وسط البرد القارس ونقص مواد التدفئة.
تونس
20:00 بتوقيت مكة المكرمة
الجزيرة مباشر ترصد إغلاق مراكز الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية التونسية.
رام الله
20:00 بتوقيت مكة المكرمة
وقفة في بلدة سلواد تضامنًا مع الأسير المحكوم بالسجن المؤبد مالك حامد الذي يقبع في العزل الانفرادي منذ 506 أيام.