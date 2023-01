وصفها بأنها الفرصة الأخيرة لإنقاذ أمريكا.. ترمب يعد مؤيديه بالفوز في الانتخابات

رأى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أن الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ستكون الفرصة الأخيرة لإنقاذ الولايات المتحدة، بينما يسعى لإنعاش آماله في محاولته الثالثة المتعثرة حتى الآن للوصول إلى البيت الأبيض.

وفي مواجهة ظروف سياسية وقانونية غير مواتية، ألقى ترمب (76عامًا)، أمس السبت، خطابًا أمام مئات من مؤيديه في تجمّع بكولومبيا عاصمة ولاية كارولاينا الجنوبية، بعد إلقائه كلمة أمام ناشطين جمهوريين في مدينة سالم بولاية نيوهامبشر.

وقال ترمب من على منصة، محاطًا بالأعلام الأمريكية وبعض حلفائه السياسيين الأكثر ولاء “انتخابات 2024 هي فرصتنا الأخيرة لإنقاذ بلدنا، ونحن بحاجة إلى قائد مستعد للقيام بذلك منذ اليوم الأول لتوليه الرئاسة”.

وأضاف في كارولاينا الجنوبية “هناك رئيس واحد فقط تحدى المؤسسة بكاملها في واشنطن، وبتصويتكم العام المقبل، سنفعل ذلك مرة أخرى”.

كما صرّح قبل ساعات أمام حشد من مئات الأشخاص “نحتاج إلى قائد مستعد لمواجهة القوى التي تُلحق الدمار ببلدنا”.

ويُنظر إلى التجمعين على أنهما فرصة لترمب لتنشيط حملته المتعثرة، وسط انتقادات لعدم تنظيمه فعاليات منذ أن أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني عزمه على خوض انتخابات عام 2024.

لكن الرئيس السابق لم يُدخِل أي تغيير ملحوظ في خطابه، فقد كرر ادعاءاته بأن انتخابات 2020 سُرقت منه ووجّه إهانات لمنافسيه السياسيين، إلا أن أبرز انتقاداته وجّهها لمعارضين من الجمهوريين وصفهم بأنهم “أكثر خطورة من الديمقراطيين”.

كما أشاد في نيوهامبشر بسجله في مجال تطبيق القانون وفرض النظام ومكافحة الهجرة و”إعادة بناء” الجيش الأمريكي، متعهدًا بإنقاذ البلاد من “الدمار على يد مؤسسة سياسية أنانية وراديكالية وفاسدة”. وتابع “أنا غاضب أكثر الآن، وأصبحت أكثر التزامًا من أي وقت مضى”.

