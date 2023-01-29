استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين

استُشهد، اليوم الأحد، فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، يوم الخميس الماضي.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب بـ”استشهاد عمر طارق علي السعدي (24 عاما) متأثرا بجروح بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، الخميس الماضي، في جنين”.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استُشهدوا برصاص جيش الاحتلال في اقتحام مخيم جنين إلى 10، وفق معطيات وزارة الصحة، وإلى 32 منذ بداية العام.

وكانت الوزارة قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، استشهاد الشاب كرم علي أحمد سليمان (18 عاما) برصاص الاحتلال، قرب مستوطنة كدوميم شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمالي الضفة غسان دغلس للأناضول إن الشاب قُتل برصاص مستوطن يعمل حارس أمن في المستوطنة، مضيفا أن الشاب أصيب عند منتصف الليل، وتكتّم الاحتلال على الواقعة حتى أُعلِن استشهاده صباح اليوم.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توترا متصاعدا، ازدادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 9 فلسطينيين برصاص الاحتلال، الخميس، في مخيم جنين شمالي الضفة، أعقبه مقتل 7 إسرائيليين برصاص شاب فلسطيني في القدس، الجمعة.

بدورها، حمّلت الرئاسة الفلسطينية، أمس، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التصعيد الخطير الذي وصلت إليه الأوضاع، بسبب جرائمها التي أسفرت عن أكثر من 30 شهيدا خلال الشهر الجاري، محذرة حكومة الاحتلال من أن الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى المزيد من التدهور، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت، الخميس الماضي، إيقاف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال، ودعت جميع القوى إلى اجتماع طارئ للاتفاق على رؤية وطنية شاملة ووحدة الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي، وذلك ردا على اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها.