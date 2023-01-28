مهددون بالطرد من مخيمهم.. عائلة سورية نازحة تواجه البرد والفقر بريف عفرين (فيديو)

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر وضع مخيم للنازحين السوريين في مخيم الخزان بريف مدينة عفرين بالشمال السوري ضمن تغطية “12 شتاءً قارسًا”.

وأوضحت الجولة الظروف الصعبة التي يعيشها النازحون في خيام مهترئة وسط البرد الشديد وانعدام مستلزمات التدفئة.

ويتجمع عدد من النازحين السوريين في مخيم عشوائي مكون من بضع خيام فوق أراض زراعية تحولها مياه الأمطار والثلوج إلى وحل كبير.

ويعاني النازحون في مخيم الخزان الفقر مما يجعلهم غير قادرين على شراء حطب وفحم التدفئة، ويستخدمون أكياس النايلون.

ويبدأ منخفض جوي حاد في المنطقة، اليوم السبت، استعد له أهالي المخيم بجمع بعض أغصان الشجر وأكياس النايلون التي تؤذي رائحة إشعالها جهازهم التنفسي.

ويجتمع في المخيم العشوائي 10 أسر من العائلة نفسها منذ 4 سنوات، يحتاج جميعهم إلى خيام جديدة وأغطية وحطب وفحم يقيهم البرد.

ويقول رب أسرة من 5 أطفال أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة للجزيرة مباشر، إن صاحب الأرض يطالبهم بدفع قيمة الإيجار أو الرحيل، مشددًا على أن العائلة لا تملك مالًا ولا مكانًا تنتقل إليه.

ولا يتوفر في المخيم العشوائي أي مرافق صحية، وتجد العائلة النازحة صعوبة في توفير أي منها، وتطالب بتكفل منظمة إغاثية بوضعهم ونقلهم إلى مكان يمكنهم العيش فيه.

وتستمر تغطية الجزيرة مباشر الخاصة لأوضاع النازحين في الشمال السوري بعنوان “شتاء النازحين.. 12 شتاءً قارسًا”، وتأتي في ظل شح الوقود وارتفاع أسعار الملابس وتصاعد المخاوف من تكرار مأساة الشتاء الماضي.