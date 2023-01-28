أولى الصور من موقع إصابة إسرائيلييْن بإطلاق نار جديد في القدس المحتلة (تغطية مباشرة)

أفادت صحيفة يديعوت “أحرونوت” الإسرائيلية بوقوع إصابتين جراء عملية إطلاق نار جديدة في القدس.

وبُبت أولى الصور من موقع إصابة إسرائيليين اثنين بإطلاق النار في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر طبية إسرائيلية إن إحدى الإصابتين خطيرة والثانية بين متوسطة وخطيرة.

وجاءت العملية بعد أقل من 12 ساعة على عملية إطلاق نار اسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين في مستوطنة النبي يعقوب شمالي القدس.

وهي العملية التي دفعت المفتش العام للشرطة الإسرائيلية إلى إعلان رفع حالة التأهب إلى أعلى المستويات، بحسب هيئة البث الإسرائيلية- وأفادت الشرطة باعتقال 42 شخصًا بعد إطلاق النار أمام الكنيس في القدس.