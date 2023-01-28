خبير في الشؤون الإسرائيلية: عملية القدس نوعية وخطيرة وقد تلزم حكومة نتنياهو بإعادة حسابتها (فيديو)

قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية علي الأعور إن مقتل 7 إسرائيليين على الأقل إصابة آخرين في عملية إطلاق نار بمستوطنة النبي يعقوب شمالي مدينة القدس، تمثل عميلة “نوعية” من حيث الزمان والمكان وتأثيراتها على المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف الأعور لقناة الجزيرة مباشر، مساء الجمعة، أن هذه العملية التي وصفتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بـ “الصعبة” أكدت وحدة الجغرافيا الفلسطينية والهوية وقدمت ردا مباشر وسريعا لما وقع في مخيم جنين يوم الخميس.

وتابع الأعور أن الرسالة التي اوضحتها العملية هي أن الشعب الفلسطيني موحد الجبهات من النقب إلى جنين إلى القدس.

وقال الأعور إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن في السابق بأنه لن يعود للمفاوضات مع الفلسطينيين ورفض الحديث عن حل الدولتين، سيجد نفسه مضطرا لتغيير سياسته.

وقال إن المعطيات المتوفرة والمستخلصة من هذه العملية النوعية التي خلفت مقتل 7 أشخاص وإصابة العشرات، ستدفع برئيس الوزراء الإسرائيلي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى إعادة حساباتهم والبحث عن أفق سياسي جديد من خلال الدخول في مفاوضات مع السلطة الفلسطينية أو انتزاع وقف مؤقت لعمليات التصعيد والتصعيد المضاد.