جنرال أمريكي يتوقع “معركة كبرى” مع الصين عام 2025

قال جنرال رفيع المستوى في القوات الجوية الأمريكية إن الصين قد تكون في حالة حرب مع الولايات المتحدة بعد عامين من الآن.

وتوقّع الجنرال مايكل أ. مينيهان، الذي يشغل منصب قائد قيادة النقل الجوي التي تشرف على أسطول الخدمة من طائرات النقل والتزود بالوقود، في مذكرة داخلية أن يكون الجدول الزمني للصراع المحتمل أقصر مما توقعه غيره من كبار مسؤولي الدفاع الأمريكيين.

وطالب مينيهان الأفراد والجنود بتسريع استعداداتهم لصراع محتمل، مشيرا إلى تطلعات الرئيس الصيني شي جين بينغ للتدخل في تايوان، واحتمال عدم انتباه الأمريكيين إلا بعد فوات الأوان.

وكتب مينيهان “أتمنى أن أكون مخطئا، لكن حدسي يخبرني أننا سنخوض معركة كبرى في عام 2025”.

وقال “تجري الانتخابات الرئاسية في تايوان عام 2024 وستفضي إلى نتائج غير متوقعة، وتجري الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة عام 2024 وحينها سنقف على واقع جديد، وستكون المعطيات كلها متوافقة للدخول في حرب عام 2025”.

ودعت مذكرة مينيهان آلاف الجنود العاملين تحت إمرته إلى الاستعداد للحرب، كما طلب من جميع الموظفين لديه أن “يأخذوا في الاعتبار شؤونهم الشخصية”، وأن يكونوا أكثر جرأة في ما يتعلق بالتدريب.

وتم الكشف عن هذه المذكرة والتحقق من صحتها أمس الجمعة من قِبل قناة (إن بي سي نيوز) الأمريكية، التي أكدت توزيع المذكرة بين الضباط والجنود العاملين تحت إمرة الجنرال مينيهان.

وقالت المتحدثة باسم القوات الجوية الأمريكية هوب كرونين، في بيان، بعد أن بدأت المذكرة تنتشر على وسائل التواصل، إن أمر مينيهان “يعتمد على الجهود التأسيسية التي بذلتها قيادة النقل الجوي العام الماضي لتجهيز القوات لحرب متوقعة في حالة فشلت سياسة الردع الأمريكية ضد الصين”.

يُذكر أن مينيهان قبل توليه قيادة مسؤولية النقل الجوي عام 2021، شغل منصب نائب قائد قيادة المحيطين الهندي والهادئ من سبتمبر/أيلول 2019 إلى أغسطس/آب 2021، وكان متخصصا في ملفي الصين وتايوان.

ويحذّر كبار المسؤولين الأمريكيين من أن الصين قد تشن هجوما على تايوان التي تتمتع بالاستقلال الذاتي.

وأعلنت وزارة الدفاع في عهد إدارة الرئيس جو بايدن وسلفه دونالد ترمب أن الصين تشكل مصدر قلق أساسي على المدى الطويل، مستشهدة بالتوسع العسكري السريع لبيجين وسلوكها الحازم في السنوات الأخيرة.