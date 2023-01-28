تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 28 يناير/ كانون الثاني 2023

ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 28 يناير/ كانون الثاني 2023.

تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.

براغ – التشيك

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

جانب من أحد مراكز التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التشيكية.

السودان

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد تدشين مبادرة شعبية للتبرع بالدم لصالح “الأطفال المرضى بالسرطان” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان.

السودان

10:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تنظم أسر شهداء ثورة ديسمبر ورشة للحديث عن رؤيتهم بشأن مشروع العدالة للضحايا خلال الفترة الانتقالية وفقا لمبدأ سيادة حكم القانون.

فلسطين

10:30 بتوقيت مكة المكرمة.

متابعة مستجدات الأوضاع في مدن الضفة عقب عملية القدس مساء الجمعة.

العراق

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية العراقي ونظيره المغربي.

لبنان

11:00 بتوقيت مكة المكرمة.

دعوات إلى التظاهر أمام قصر العدل تضامنًا مع القاضي المقال غسان عوديات فيما يتعلق بقضية انفجار المرفأ.

تونس

11:30 بتوقيت مكة المكرمة.

متابعة إخبارية لدخول تونس في فترة الصمت الانتخابي.

فلسطين

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ورشة عمل تنظمها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.

بيرزيت – فلسطين

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ينظم مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت وقفة، تضامنًا مع شهداء فلسطين.

طرابلس

12:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ونظيرته الإيطالية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومدير شركة “إيني” الإيطالية.

بيروت

12:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين الفلسطينيّين في مخيّم برج البراجنة.

واغادوغو – بوركينا فاسو

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرات شعبية مناصرة للنقيب إبراهيم تراوري لدعم المرحلة الانتقالية.

دنيزلي – تركيا

13:00 بتوقيت مكة المكرمة.

كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء شعبي غربي تركيا.

إسطنبول

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة أمام القنصلية السويدية احتجاجًا على السماح لمتطرف يميني بحرق نسخة من المصحف الشريف.

تونس

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وقفة مساندة للشعب الفلسطيني عقب اعتداء الاحتلال الأخير على مخيم جنين.

السودان

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

“مناهضة خطاب الكراهية في ظل صراعات القبلية”.. ندوة ينظمها منتدى شباب الحاج يوسف.

السودان

14:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مظاهرات في أم درمان للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ورفضًا للاتفاق الإطاري.

سوريا

15:30 بتوقيت مكة المكرمة.

12 شتاءً قارسًا.. الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين السوريين في إحدى مخيمات ريف إدلب.

بيرزيت

16:00 بتوقيت مكة المكرمة.

تأبين تنظمه حركة فتح للشهيد سلامة الشرايعة الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

كاراكاس – فنزويلا

17:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مؤتمر صحفي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

القدس

18:30 بتوقيت مكة المكرمة.

الجزيرة مباشر تلتقي الأسير إصرار البرغوثي بعد قضائه 15 عاما في سجون الاحتلال.

براغ

19:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتوقع الإعلان عن النتائج المبكرة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التشيكية.

إسرائيل

19:15 بتوقيت مكة المكرمة.

المظاهرة الأسبوعية لإسرائيليين احتجاجًا على خطة حكومة اليمين المتطرف.

تونس

20:00 مكة المكرمة.

ندوة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالدورة الثانية للانتخابات التشريعية.

كولومبيا – واشنطن

00:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يعقد الرئيس السابق دونالد ترمب أول مهرجان انتخابي له منذ إعلانه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.