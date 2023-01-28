تشاهدون اليوم على الجزيرة مباشر 28 يناير/ كانون الثاني 2023
ندعوكم متابعينا إلى المشاركة بآرائكم وأسئلتكم في الفعاليات التالية المقرر أن تكون في قائمة الأحداث التي تنقلها إليكم الجزيرة مباشر اليوم السبت 28 يناير/ كانون الثاني 2023.
تواصلوا معنا عبر تطبيق واتساب الخط الساخن للجزيرة مباشر على الرقم 0097450978083، ويمكنكم المشاركة في الفعاليات المختلفة بإرسال رسالة نصية أو صوتية أو فيديو.
براغ – التشيك
10:00 بتوقيت مكة المكرمة.
جانب من أحد مراكز التصويت في اليوم الثاني من جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية التشيكية.
السودان
10:00 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد تدشين مبادرة شعبية للتبرع بالدم لصالح “الأطفال المرضى بالسرطان” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السرطان.
السودان
10:00 بتوقيت مكة المكرمة.
تنظم أسر شهداء ثورة ديسمبر ورشة للحديث عن رؤيتهم بشأن مشروع العدالة للضحايا خلال الفترة الانتقالية وفقا لمبدأ سيادة حكم القانون.
فلسطين
10:30 بتوقيت مكة المكرمة.
متابعة مستجدات الأوضاع في مدن الضفة عقب عملية القدس مساء الجمعة.
العراق
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لوزيري الخارجية العراقي ونظيره المغربي.
لبنان
11:00 بتوقيت مكة المكرمة.
دعوات إلى التظاهر أمام قصر العدل تضامنًا مع القاضي المقال غسان عوديات فيما يتعلق بقضية انفجار المرفأ.
تونس
11:30 بتوقيت مكة المكرمة.
متابعة إخبارية لدخول تونس في فترة الصمت الانتخابي.
فلسطين
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ورشة عمل تنظمها لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.
بيرزيت – فلسطين
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ينظم مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت وقفة، تضامنًا مع شهداء فلسطين.
طرابلس
12:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ونظيرته الإيطالية ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومدير شركة “إيني” الإيطالية.
بيروت
12:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر ترصد أوضاع اللاجئين الفلسطينيّين في مخيّم برج البراجنة.
واغادوغو – بوركينا فاسو
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرات شعبية مناصرة للنقيب إبراهيم تراوري لدعم المرحلة الانتقالية.
دنيزلي – تركيا
13:00 بتوقيت مكة المكرمة.
كلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء شعبي غربي تركيا.
إسطنبول
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وقفة أمام القنصلية السويدية احتجاجًا على السماح لمتطرف يميني بحرق نسخة من المصحف الشريف.
تونس
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وقفة مساندة للشعب الفلسطيني عقب اعتداء الاحتلال الأخير على مخيم جنين.
السودان
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
“مناهضة خطاب الكراهية في ظل صراعات القبلية”.. ندوة ينظمها منتدى شباب الحاج يوسف.
السودان
14:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مظاهرات في أم درمان للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين ورفضًا للاتفاق الإطاري.
سوريا
15:30 بتوقيت مكة المكرمة.
12 شتاءً قارسًا.. الجزيرة مباشر ترصد أوضاع النازحين السوريين في إحدى مخيمات ريف إدلب.
بيرزيت
16:00 بتوقيت مكة المكرمة.
تأبين تنظمه حركة فتح للشهيد سلامة الشرايعة الذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
كاراكاس – فنزويلا
17:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مؤتمر صحفي للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
القدس
18:30 بتوقيت مكة المكرمة.
الجزيرة مباشر تلتقي الأسير إصرار البرغوثي بعد قضائه 15 عاما في سجون الاحتلال.
براغ
19:00 بتوقيت مكة المكرمة.
يتوقع الإعلان عن النتائج المبكرة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التشيكية.
إسرائيل
19:15 بتوقيت مكة المكرمة.
المظاهرة الأسبوعية لإسرائيليين احتجاجًا على خطة حكومة اليمين المتطرف.
تونس
20:00 مكة المكرمة.
ندوة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمناسبة افتتاح المركز الإعلامي الخاص بالدورة الثانية للانتخابات التشريعية.
كولومبيا – واشنطن
00:00 بتوقيت مكة المكرمة.
يعقد الرئيس السابق دونالد ترمب أول مهرجان انتخابي له منذ إعلانه نيته الترشح للانتخابات الرئاسية عام 2024.