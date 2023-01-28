تحطم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي عقب إقلاعهما من قاعدة بوسط البلاد (فيديو)

قال مسؤولون محليون، اليوم السبت، إن طائرتين مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي تحطمتا في ولاية ماديا براديش وولاية راجاستان الصحراوية المجاورة.

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (أيه إن آي) الهندية، عن مصادر عسكرية، اليوم السبت، أن طائرتين مقاتلتين من سلاح الجو الهندي، طرازي سوخوي 30 وميراج 2000، تحطمتا بعد إقلاعهما من قاعدة جواليور، بولاية ماديا براديش، وسط البلاد.

وذكرت الوكالة في تغريدة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن رئيس أركان سلاح الجو الهندي الجنرال أنيل شوهان، أطلع وزير الدفاع راجناث سينج على حادث تحطم الطائرتين، وأن الوزير يتابع تطورات الحادث عن كثب.

#WATCH | Wreckage seen. A Sukhoi-30 and Mirage 2000 aircraft crashed near Morena, Madhya Pradesh. Search and rescue operations launched. The two aircraft had taken off from the Gwalior air base where an exercise was going on. pic.twitter.com/xqCJ2autOe — ANI (@ANI) January 28, 2023

وقال “إيه كيه فيرما” وهو مسؤول محلي في ولاية ماديا براديش “يمكنني أن أؤكد أن طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي تحطمتا في منطقتنا”. ولم يتضح حتى الآن سبب تحطم الطائرتين.

وأفاد مسؤول محلي آخر يدعى “أنكيت أستانا” بأنه تم إنقاذ فردين من طاقم من ثلاثة أفراد لإحدى الطائرتين ونقلهما إلى المستشفى. ولم تتضح حتى الآن حالة زميلهما الثالث، كما لم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن طاقم الطائرة الثانية.

وأشار فيرما إلى أن مسؤولين من وزارة الدفاع توجهوا إلى موقع الحادث. وذكرت تقارير محلية أن طائرة سوخوي 30 وطائرة ميراج 2000 تحطمتا.

وقال مسؤولون في وزارة الدفاع الاتحادية إنه يجري جمع تفاصيل من موقع تحطم الطائرة في راجاستان، ونُقل فريق إلى الموقع من أقرب محطات سلاح الجو.