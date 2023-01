تحطم طائرتين تابعتين لسلاح الجو الهندي عقب إقلاعهما من قاعدة بوسط البلاد (فيديو)

قال مسؤولون محليون، اليوم السبت، إن طائرتين مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي تحطمتا في ولاية ماديا براديش وولاية راجاستان الصحراوية المجاورة.

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية (أيه إن آي) الهندية، عن مصادر عسكرية، اليوم السبت، أن طائرتين مقاتلتين من سلاح الجو الهندي، طرازي سوخوي 30 وميراج 2000، تحطمتا بعد إقلاعهما من قاعدة جواليور، بولاية ماديا براديش، وسط البلاد.

وذكرت الوكالة في تغريدة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن رئيس أركان سلاح الجو الهندي الجنرال أنيل شوهان، أطلع وزير الدفاع راجناث سينج على حادث تحطم الطائرتين، وأن الوزير يتابع تطورات الحادث عن كثب.

#WATCH | Wreckage seen. A Sukhoi-30 and Mirage 2000 aircraft crashed near Morena, Madhya Pradesh. Search and rescue operations launched. The two aircraft had taken off from the Gwalior air base where an exercise was going on. pic.twitter.com/xqCJ2autOe

— ANI (@ANI) January 28, 2023