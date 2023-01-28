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“دجاج للإيجار” داخل مزرعة أمريكية بعد ارتفاع أسعار البيض (شاهد)

وصلت أسعار البيض في الولايات المتحدة إلى أرقام قياسية (فوكس نيوز)
28/1/2023

على وقع الارتفاع الحاد في أسعار البيض جراء نقص المعروض منه في عموم الولايات المتحدة، قرر المواطنون الأمريكيون البحث عن طرق بديلة لتلبية احتياجاتهم من الطعام والمخبوزات.

تأجير الدجاج كان الحل الذي توصل إليه زوجان في بنسلفانيا للتغلب على الأزمة، وأسس الزوجان جين وفيل تومكينز اللذان يقيمان في فريبورت شمالي شرقي بيتسبرغ، موقعًا على الإنترنت تحت عنوان “دجاج للإيجار”.

وفي مقابل إيداع خمسين دولارًا، تقدم خدمة التأجير حظيرة صغيرة للدجاج في مرحلة إنتاج البيض لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر في السنة بالإضافة إلى عش لتربية الدجاج وكتيب إرشادي.

وتضع الدجاجة في العادة ما بين ثماني إلى 14 بيضة أسبوعيًا وفي نهاية فترة الإيجار يكون لدى العملاء خيار شراء الدجاجات أو إعادتها.

ومنذ أن بدأ نشاطهما انطلاقًا من منزلهما في صيف 2013 قاما بتأجير الدجاج سواء بشكل مباشر أو من خلال أفرع لهما إلى حوالي 200 عميل في 12 ولاية أمريكية وأيضًا في أونتاريو وبرنس إدوارد آيلاند في كندا.

وسجلت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاعًا في أسعار البيض بنسبة تصل إلى 59٪ في ديسمبر/ كانون الأول 2022 على أساس سنوي، في أعقاب تفشي سلالة إنفلونزا الطيور المعدية بشكل خاص والتي تجاوزت تأثير تفشي المرض عام 2015.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن تفشي المرض تسبب في نفوق ما يقرب من 58 مليون دجاجة في 47 ولاية.

المصدر : فوكس نيوز