“دجاج للإيجار” داخل مزرعة أمريكية بعد ارتفاع أسعار البيض (شاهد)

على وقع الارتفاع الحاد في أسعار البيض جراء نقص المعروض منه في عموم الولايات المتحدة، قرر المواطنون الأمريكيون البحث عن طرق بديلة لتلبية احتياجاتهم من الطعام والمخبوزات.

تأجير الدجاج كان الحل الذي توصل إليه زوجان في بنسلفانيا للتغلب على الأزمة، وأسس الزوجان جين وفيل تومكينز اللذان يقيمان في فريبورت شمالي شرقي بيتسبرغ، موقعًا على الإنترنت تحت عنوان “دجاج للإيجار”.

وفي مقابل إيداع خمسين دولارًا، تقدم خدمة التأجير حظيرة صغيرة للدجاج في مرحلة إنتاج البيض لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر في السنة بالإضافة إلى عش لتربية الدجاج وكتيب إرشادي.

وتضع الدجاجة في العادة ما بين ثماني إلى 14 بيضة أسبوعيًا وفي نهاية فترة الإيجار يكون لدى العملاء خيار شراء الدجاجات أو إعادتها.

ومنذ أن بدأ نشاطهما انطلاقًا من منزلهما في صيف 2013 قاما بتأجير الدجاج سواء بشكل مباشر أو من خلال أفرع لهما إلى حوالي 200 عميل في 12 ولاية أمريكية وأيضًا في أونتاريو وبرنس إدوارد آيلاند في كندا.

Andy Vermaut shares:'Egg hustler,' Pennsylvania couple renting out coops, work to combat nationwide egg crisis: Phil and Jenn Tomkins run 'rent-a-chicken' in Armstrong County,… https://t.co/bcW00GraET Thank you. #ThankYouJournalistsForTheNewsWeGetFromYou #AndyVermautThanksYou pic.twitter.com/ajpflU5IRZ

وسجلت وزارة الزراعة الأمريكية ارتفاعًا في أسعار البيض بنسبة تصل إلى 59٪ في ديسمبر/ كانون الأول 2022 على أساس سنوي، في أعقاب تفشي سلالة إنفلونزا الطيور المعدية بشكل خاص والتي تجاوزت تأثير تفشي المرض عام 2015.

وأشارت بيانات الوزارة إلى أن تفشي المرض تسبب في نفوق ما يقرب من 58 مليون دجاجة في 47 ولاية.

A new service is giving you everything you need to produce your own eggs at home. Rent the Chicken provides customers with a chicken coop, two hens and all the food they need. pic.twitter.com/TvqSQdYZfi

