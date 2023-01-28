وصل إلى 33 تحت الصفر.. البرد القارس يتسبب في وفاة 166 شخصا بأفغانستان (فيديو)

صرّح مسؤول بوزارة إدارة الكوارث الأفغانية، اليوم السبت، أن ما لا يقل عن 166 شخصا تُوفوا جراء موجات البرد القارس التي اجتاحت البلاد منذ نحو 20 يوما.

وقال عبد الرحمن زاهد إن 88 شخصا لقوا مصرعهم خلال أسبوع، مما يرفع الحصيلة الإجمالية حتى الآن إلى 166 وفاة، وذلك استنادا إلى بيانات 26 من الولايات الـ34 في البلد الذي يعاني البرد والفقر.

وأوضح زاهد أن الوفيات نتجت عن فيضانات وحرائق وتسرب في السخانات التي تعمل بالغاز والمستخدمة لتدفئة المنازل.

وتدنت الحرارة إلى 33 درجة تحت الصفر في بعض مناطق أفغانستان منذ 10 يناير/كانون الثاني.





كما أدى البرد القارس إلى انهيار أو تضرر نحو 100 منزل، ونفوق نحو 80 ألف رأس ماشية تُعَد موردا أساسيا في البلد الشديد الفقر.

ويترافق هذا البرد الشديد أحيانا مع تساقط ثلوج أو أمطار، وسط انقطاع متكرر للتيار الكهربائي.

وكانت منظمات الإغاثة الإنسانية قد حذرت قبل موجة البرد من أن أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ تعدادهم 38 مليون نسمة باتوا على شفير المجاعة، وأن 4 ملايين طفل يعانون سوء التغذية.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع وفاة 17 شخصا في إحدى قرى ولاية بادخشان شمال شرقي البلاد بسبب “التهاب رئوي حاد”.

وأوردت المنظمة أن “ظروف الطقس الصعبة منعت فرق الإغاثة من الوصول إلى المنطقة”.

وتراجعت المساعدات الإنسانية بشدة بعد سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان قبل أكثر من عامين إثر انسحاب القوات الأمريكية منها.