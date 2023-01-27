تركي الحمد يثير جدلا بتغريداته عن 3 عوامل قد تقود مصر إلى “الهاوية”

انتقد الأكاديمي السعودي تركي الحمد، “هيمنة” الجيش المتصاعدة على مفاصل الحكم في مصر، على حساب مؤسسات المجتمع الأخرى، ما أدى إلى وقوعها أسيرة لصندوق النقد الدولي، على حد وصفه.

وقال الحمد، أمس الخميس، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن الحديث عن مصر ليس حديثًا عن أي دولة عربية أخرى، وليس تدخلًا في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أن التاريخ المصري الحديث يكاد يكون تاريخ كل العرب في نجاحاتهم وإخفاقاتهم على حد سواء.

1)الحديث عن مصر ليس حديثا عن أية دولة عربية أخرى،وليس تدخلا في شؤونها الداخلية،فمصر كادت أن تكون في يوم من الأيام هي كل العرب،وتاريخها الحديث يكاد يكون تاريخ كل العرب في طموحاتهم ونجاحاتهم واخفاقاتم،لذلك فإن الحديث عنها هو حديث عن مصير عربي مشترك،فماذا يجري في مصر اليوم؟مصر في.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) January 26, 2023

3 أسباب قد تقود إلى الهاوية

وعدد الأكاديمي السعودي 3 أسباب أو عوامل، أدت في رأيه إلى تردي الأوضاع في مصر ووقوعها أسيرة للمساعدات الدولية، ومثّلت ما أسماه بداية “الصعود إلى الهاوية”.

وقال إن السبب الأول يكمن في هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة، وخاصة الاقتصاد بحيث أصبحت كل المشروعات في البلاد تمرّ عن طريق مؤسسات خاضعة للقوات المسلحة، ولصالح أشخاص متنفذين داخلها، مبينًا أن ذلك جاء على حساب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، التي كانت في أقوى حالاتها قبيل عام 1952.

5)بل هي عدة عوامل لعل من أبرزها،أولا:هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة،وخاصة الاقتصاد،بحيث لا يمر شيء في الدولة المصرية إلا عن طريق الجيش،وبإشراف الجيش،ومن خلال مؤسسات خاضعة للجيش،ولصالح متنفذين في الجيش،كما يرى بعض المراقبين مكامن الأزمة وجذورها،وكل ذلك على حساب مؤسسات المجتمع.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) January 26, 2023

وأضاف الحمد أن السبب الثاني هو “البيروقراطية المصرية الهرِمة المقاومة للتغيير، التي تقف حجر عثرة في وجه أي استثمار اقتصادي ناجح، سواء داخلي أو خارجي، رغم أن مصر عبارة عن كنز لا ينضب من الفرص الاستثمارية”.

6)الأخرى،سواء كنا نتحدث عن القطاع الخاص،أو مؤسسات المجتمع المدني،والذي كان في أقوى حالاته في العهد الملكي.ثانيا:البيروقراطية المصرية الهرمة المقاومة للتغيير،والتي تقف حجر عثرة في وجه أي استثمار اقتصادي ناجح،سواء داخلي أو خارجي،رغم أن مصر عبارة عن كنز لا ينضب من الفرص الاستثمارية. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) January 26, 2023

أما السبب الثالث فرأى الحمد أنه “الثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة والمنتظرة لكل ما يأتي من (فوق). مع غياب شبه تام لحس المبادرة المجتمعية المستقلة”.

7)ثالثا:الثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة والمنتظرة لكل ما يأتي من "فوق"،سواء كان هذا الفوق هو السماء ومفاجأتها وأبطالها المقبلين من الغيب،أو الدولة بجلال قدرها وفرعونها ذو الصولجان،"المالك" لمفاتيح التغيير وخزائن "المن والسلوى"،مع غياب شبه تام لحس المبادرة المجتمعية المستقلة. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) January 26, 2023

وختم قائلًا “هذه هي أهم ثلاث عوامل لا يمكن فهم ما يجري في مصر دون أخذها في الاعتبار وفق ظني، وليس كل الظن إثم في كل حال”.

وتباينت الردود على تغريدات الأكاديمي السعودي بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبرها البعض بمثابة تحليل واقعي للأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع في مصر مطالبين بطرح حلول جذرية للخلاص من الأزمة، واعتبرها آخرون تدخلًا في الشأن المصري ومماحكة تهدف لإثارة الجدل والتحريض ضد سياسات الحكم في مصر.

وتركي الحمد، هو روائي وأكاديمي سعودي يحمل شهادة الدكتوراه في السياسة ويعتبر أحد رموز التيار الليبرالي بالمملكة، وقد أثارت رواياته وكتاباته جدلا واسعا في الأوساط الدينية والثقافية.

كأن هذه التغريدة تحمل شيئاً من التحريض من شخص له تاثير ولو على جزء من المجتمع.. ارجو الحاقها بتغريدة تفسيرية او توضيحية لتجنب سوء الفهم، ولو انك قلتها في البداية ان هذا ليس تدخلاً في الشؤون الداخلية لمصر. — Hussain Al Salem (@Hussain_Alsalim) January 27, 2023

الذي نستشفه من حديث الحمد بهذه الطريقة عن الشأن المصري أن وراء الأكمة ما وراءها ، وأن الضرب تحت الحزام قد بدأ وأن أسبابه ومبرراته قد توفرت. وأن الوعي بدأ يظهر بخطورة الوضع الذي ساهم الحمد وغيره في تشجيع حدوثه. — اكيد (@mommken_leh_la) January 27, 2023