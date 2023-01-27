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تركي الحمد يثير جدلا بتغريداته عن 3 عوامل قد تقود مصر إلى “الهاوية”

الكاتب السعودي تركي الحمد (مواقع التواصل)
27/1/2023-|آخر تحديث: 27/1/202304:15 PM (مكة المكرمة)

انتقد الأكاديمي السعودي تركي الحمد، “هيمنة” الجيش المتصاعدة على مفاصل الحكم في مصر، على حساب مؤسسات المجتمع الأخرى، ما أدى إلى وقوعها أسيرة لصندوق النقد الدولي، على حد وصفه.

وقال الحمد، أمس الخميس، في سلسلة تغريدات على تويتر، إن الحديث عن مصر ليس حديثًا عن أي دولة عربية أخرى، وليس تدخلًا في شؤونها الداخلية، مؤكدًا أن التاريخ المصري الحديث يكاد يكون تاريخ كل العرب في نجاحاتهم وإخفاقاتهم على حد سواء.

3 أسباب قد تقود إلى الهاوية

وعدد الأكاديمي السعودي 3 أسباب أو عوامل، أدت في رأيه إلى تردي الأوضاع في مصر ووقوعها أسيرة للمساعدات الدولية، ومثّلت ما أسماه بداية “الصعود إلى الهاوية”.

وقال إن السبب الأول يكمن في هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة، وخاصة الاقتصاد بحيث أصبحت كل المشروعات في البلاد تمرّ عن طريق مؤسسات خاضعة للقوات المسلحة، ولصالح أشخاص متنفذين داخلها، مبينًا أن ذلك جاء على حساب القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، التي كانت في أقوى حالاتها قبيل عام 1952.

وأضاف الحمد أن السبب الثاني هو “البيروقراطية المصرية الهرِمة المقاومة للتغيير، التي تقف حجر عثرة في وجه أي استثمار اقتصادي ناجح، سواء داخلي أو خارجي، رغم أن مصر عبارة عن كنز لا ينضب من الفرص الاستثمارية”.

أما السبب الثالث فرأى الحمد أنه “الثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة والمنتظرة لكل ما يأتي من (فوق). مع غياب شبه تام لحس المبادرة المجتمعية المستقلة”.

 

وختم قائلًا “هذه هي أهم ثلاث عوامل لا يمكن فهم ما يجري في مصر دون أخذها في الاعتبار وفق ظني، وليس كل الظن إثم في كل حال”.

وتباينت الردود على تغريدات الأكاديمي السعودي بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبرها البعض بمثابة تحليل واقعي للأسباب التي أدت إلى تدهور الأوضاع في مصر مطالبين بطرح حلول جذرية للخلاص من الأزمة، واعتبرها آخرون تدخلًا في الشأن المصري ومماحكة تهدف لإثارة الجدل والتحريض ضد سياسات الحكم في مصر.

وتركي الحمد، هو روائي وأكاديمي سعودي يحمل شهادة الدكتوراه في السياسة ويعتبر أحد رموز التيار الليبرالي بالمملكة، وقد أثارت رواياته وكتاباته جدلا واسعا في الأوساط الدينية والثقافية.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل