مقتل مسؤول أمن سفارة أذربيجان في إيران وإصابة حارسين جراء هجوم مسلح (فيديو)

قالت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الجمعة، إن شخصا قتل وأصيب اثنان عندما فتح مسلح النار على نقطة حراسة خارج سفارة أذربيجان في إيران.

وأضافت أن “المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل مسؤول الأمن ببندقية كلاشنيكوف، وجرح حارسين”.

وأكد بيان الخارجية الذي وصف وضع الجريحين بـ”المرضي” أنه تم إطلاق تحقيق.

وبث التلفزيون الآذربيجاني، صورًا قال إنها لهجوم استهدف السفارة الآذربيجانية في طهران.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنه زجاج مكسور وأضرارًا لحقت بباب داخل مبنى السفارة.

وقالت الشرطة في طهران إنها ألقت القبض على مشتبه به وتحقق في الدافع وراء الهجوم.

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية نقلًا عن قائد الشرطة أن المشتبه به دخل السفارة مع طفلين وربما كان الدافع “مشاكل شخصية”.

وتضم إيران الملايين من أفراد العرقية الأذرية. ويهيمن الفتور تقليديا على العلاقات بين باكو وطهران إذ أن أذربيجان الناطقة بالتركية تعد حليفا مقرّبا لأنقرة، الخصم التاريخي لإيران.